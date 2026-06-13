Astro da NBA James Harden é preso em Houston por porte ilegal de arma

HArden foi nomeado 11 vezes para o All-Star Game. SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O jogador de basquete James Harden foi preso neste sábado (13), em Houston, Texas. O ex-MVP da NBA foi detido por porte ilegal de arma, após ser parado em uma blitz na qual a polícia encontrou uma pistola em seu veículo.

De acordo com a polícia do condado de Harris, o armador do Cleveland Cavaliers foi detido às 3h41 no horário local (4h41 de Brasília). O jogador reconheceu a propriedade da arma, que não estava em um coldre, foi preso e libertado sob uma fiança de US$ 100 (R$ 508 na cotação atual).

Harden, de 37 anos, terá que comparecer a um tribunal no dia 22 de junho. As condições de sua liberdade sob fiança o proíbem de estar em posse de arma de fogo, munição ou outros artefatos similares.

O Cleveland Cavaliers não se pronunciou sobre o caso.

A franquia contratou o experiente armador no mercado de transferências de fevereiro. Nos últimos playoffs, ele teve média de 19,2 pontos e 5,5 assistências por jogo, ajudando os Cavs a chegarem às finais da Conferência Leste, nas quais foram varridos pelo New York Knicks.

Terceira escolha no Draft da NBA de 2009, selecionado pelo Oklahoma City Thunder, Harden brilhou em sua passagem pelo Houston Rockets, onde conquistou o prêmio de MVP em 2018.