Arnaldi e Cobolli vencem e Roland Garros tem um italiano garantido na final

Estão definidas as semifinais de Roland Garros e já é certo que haverá um italiano na decisão. Matteo Arnaldi bateu o compatriota Matteo Berrettini, enquanto Flavio Cobolli venceu o canadense Felix Auger-Aliassime, de virada, com ambos os jogos acontecendo nesta quarta-feira.

Do outro lado da chave, estão Jakub Mensik, da República Tcheca, 'algoz' do brasileiro João Fonseca, e o alemão Alexander Zverev, número três do mundo e o atleta mais bem posicionado no ranking da ATP entre os que seguem vivos no Grand Slam.

Arnaldi garantiu a vaga nas semifinais de WO, mas estava vencendo Berrettini por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 5/2, até que o adversário se retirou por lesão no quadril. Com 25 anos, esse é seu melhor desempenho tanto em Roland Garros quanto em um dos quatro principais torneios do tênis, dos quais ainda não tem título.

Cobolli teve uma partida 'completa', mas começou perdendo. Também participando pela primeira vez em sua carreira das semis do Aberto da França, ele bateu Auger-Aliassime por três sets a um, com parciais de 4/6, 6/4, 6/4 e 6/4. Antes de Roland Garros, sua melhor performance em um Grand Slam havia sido em Wimbledon, quando alcançou as quartas em 2025.

O Brasil não tem mais chances de faturar o torneio no simples masculino com a eliminação de João Fonseca, mas tem representantes em diversas outras categorias, com destaque para as duplas e tênis em cadeira de rodas. Alguns dos destaques são Daniel Rodrigues, Marcelo Demoliner e Luisa Stefani.