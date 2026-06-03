Arnaldi avança às semifinais em Roland Garros após desistência de Berrettini

Arnaldi (E) cumprimenta Berrettini (D), após desistência por lesão do compatriota. JULIEN DE ROSA / AFP

O italiano Matteo Arnaldi, número 104 do mundo, se classificou para sua primeira semifinal em Roland Garros após a desistência, durante o segundo set, de seu compatriota Matteo Berrettini, que perdia por 7/5 e 5-2.

Berrettini,de 30 anos e vice-campeão de Wimbledon em 2021, vivia uma notável ressurreição neste torneio, após ter saído do top 100 (atualmente ocupa a 105ª posição) devido a problemas com lesões nas últimas temporadas.

Arnaldi, de 25 anos, disputava as primeiras quartas de final de Grand Slam de sua carreira e agora, enfrentará nas semifinais seu compatriota Flavio Cobolli (14º) que derrotou o canadense Felix Auger-Aliassime poucas horas antes.

Berrettini teve um início avassalador, abrindo rapidamente uma vantagem de 3-0 e chegando a ter um ponto para ampliar para 4-0, mas Arnaldi resistiu, empatou, e acabou vencendo o set após uma batalha que durou uma hora e vinte minutos.

No início da segunda parcial, Berrettini solicitou atendimento médico, apontando para a parte superior da coxa esquerda.

Ao retornar à quadra, ele mancava visivelmente e mostrava dificuldade para se movimentar, até que decidiu abandonar o jogo.

"Devido a uma lesão, Matteo Berrettini não tem condições de continuar a partida", anunciou o árbitro de cadeira.

Graças a essa vitória, Arnaldi tem garantida a ascensão para, no mínimo, à 34ª posição no ranking mundial, aproximando-se de sua melhor marca na carreira, o 30º lugar, alcançado em 2024).