Argentino Nico Paz seguirá no Como após acordo com Real Madrid

O meio-campista argentino Nico Paz, que está disputando a Copa do Mundo de 2026 pela 'Albiceleste', vai continuar jogando no Como na próxima temporada, após um acordo firmado entre o clube italiano e o Real Madrid, conforme anunciado pelos dois times nesta segunda-feira (29).

Assim, o jogador de 21 anos disputará pelo menos uma terceira temporada na equipe comandada pelo técnico espanhol Cesc Fàbregas, time que participará da próxima edição da Liga dos Campeões da Uefa.

"Real Madrid, Como 1907 e Nico Paz chegaram a um acordo para a permanência do jogador no clube italiano na temporada 2026-2027", informou o Real Madrid em seu site oficial. O clube destacou que a negociação foi realizada "a pedido do próprio jogador", embora valores da transação não tenham sido divulgados.

Segundo a imprensa espanhola, o Real Madrid receberá cerca de 60 milhões de euros (R$ 354,6 milhões na cotação atual) pela totalidade dos direitos do jogador argentino.

O clube do norte da Itália anunciou a notícia em termos semelhantes, também por meio de um breve comunicado: "Este acordo, firmado a pedido do próprio jogador, inclui também uma opção unilateral para o Real Madrid recomprar os direitos de Nico Paz para a temporada 2027-2028".

Paz escreveu nas redes sociais que passou "muitas semanas ponderando" a decisão de continuar atuando no futebol italiano.

"Decidi que a melhor opção para a minha carreira neste momento é permanecer no Como por mais um ano, o clube que me deu a oportunidade de crescer e me tornar o jogador que sou hoje", escreveu Nico Paz, filho do ex-jogador da seleção argentina Pablo Paz.

"Pessoalmente, acredito que esta é a melhor decisão tanto para mim quanto para o Real Madrid, pois este é um ano crucial na minha carreira e uma oportunidade única de continuar evoluindo como jogador e me preparar da melhor maneira possível para o futuro", concluiu o atleta, nascido na ilha espanhola de Tenerife.