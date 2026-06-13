Argentino Martín Anselmi é o novo técnico do Elche

O técnico argentino Martín Anselmi comandará o Elche na temporada 2026-2027 da LaLiga, depois que o clube espanhol anunciou, neste sábado (13), a sua contratação para suceder Eder Sarabia.

Anselmi, de 40 anos, foi treinador do Porto durante cinco meses em 2025, após chegar ao clube português vindo do Cruz Azul, do México. Posteriormente, dirigiu o Botafogo por três meses.

"A incorporação de Anselmi reforça a aposta do Elche CF em uma maneira de entender o futebol baseada no protagonismo e na ambição competitiva. O técnico argentino desenvolveu equipes com personalidade e uma proposta ofensiva facilmente reconhecível", destacou o clube espanhol em seu site oficial.

O treinador argentino assinou contrato por uma temporada, prorrogável por mais um ano em função do cumprimento das metas estabelecidas.

O Elche garantiu sua permanência na primeira divisão na última rodada da temporada passada, a qual marcou o seu retorno à La Liga, sob o comando de Sarabia, que decidiu deixar o cargo para se dedicar à família e se preparar para outros desafios profissionais.