Argentina vislumbra bicampeonato na sexta Copa do Mundo de Messi

Em sua aguardada estreia na Copa do Mundo, a atual campeã Argentina enfrenta a Argélia na terça-feira (16) com a confiança de que Lionel Messi guiará a equipe à defesa do título, um feito inédito nos últimos 60 anos.

Quebrar a maldição do bicampeonato, que se prolonga desde as conquistas da Seleção brasileira em 1958 e 1962, é o único objetivo de Messi na sexta Copa do Mundo de sua carreira.

O astro argentino está a poucos dias de completar 39 anos, mas continua sendo a maior atração do futebol.

Desde sua estreia no torneio em 2006, tudo na Argentina gira em torno do camisa '10', liberado da pressão e dos traumas desde que ergueu o tão sonhado troféu no Catar, em 2022.

Para o atual capitão do Inter Miami, esta Copa do Mundo nos Estados Unidos é um presente que nem ele mesmo esperava após a consagração em Doha.

Com 62 gols em 67 partidas, Messi encontrou o Miami no fundo da tabela e o levou ao título do campeonato na temporada passada. Ele será o primeiro da fila na estreia de terça-feira, no estádio de Kansas City, às 22h00.

O argentino pode mirar outro dos poucos recordes que ainda lhe faltam: o da artilharia em Copas do Mundo, que pertence a Miroslav Klose, com 16 gols, três a mais que ele.

Para brigar pelo título, no entanto, Messi precisará da ajuda de um grupo que se acostumou a vencer desde a chegada de Lionel Scaloni ao comando.

- Álvarez ou Lautaro -

O treinador argentino, por trás das conquistas na Copa América de 2021 e 2024, não tem tido descanso nesta preparação para o torneio.

A Argentina não poderá exibir seu tradicional elenco titular na estreia devido à lesão do lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico. Emiliano "Dibu" Martínez, por sua vez, continua sentindo incômodos de uma fratura recente em um dedo da mão direita, mas sua presença no gol é aguardada.

Além da substituição de Tagliafico, que passaria por reposicionar os zagueiros Lisandro López ou Facundo Medina, a grande incógnita será o companheiro ofensivo de Messi.

Julián Álvarez tenta se recuperar de um problema no tornozelo, mas Scaloni poderia poupá-lo em benefício de Lautaro Martínez.

O time seria formado, ainda, por Nahuel Molina ou Gonzalo Montiel na lateral direita, os zagueiros Cristian Romero e Nicolás Otamendi e os meio-campistas Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister e Thiago Almada.

- A Argélia de Zidane -

A Argélia será o primeiro desafio da Argentina no Grupo J, no qual a aguardam Áustria e Jordânia, em jogos que serão disputados em Dallas nos dias 22 e 27 de junho.

A derrota para a Arábia Saudita na estreia no Catar 2022 permanece em mente para que a equipe não se acomode.

A Argélia mandou uma mensagem ao vencer a Holanda em um amistoso no início do mês e vários nomes muito familiares se destacam em seu elenco.

Um deles, Luca Zidane, defenderá o gol do país de seus avós no retorno da Argélia a uma Copa do Mundo após duas edições ausente.

Nascido em Marselha como o pai, a lenda Zinedine Zidane, o goleiro formado no Real Madrid dividirá os holofotes com o grande destaque da equipe, Riyad Mahrez.

O ex-atacante do Manchester City, de 35 anos, comandará a apresentação de uma nova geração argelina, quase toda nascida em países europeus.