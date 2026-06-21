Argentina treina antes de viajar para duelo contra Áustria

Com o elenco completo, a Argentina treinou na manhã deste domingo (21) em Kansas City antes de seguir para Dallas para enfrentar a Áustria em sua segunda partida da Copa do Mundo de 2026.

Em seguida, os comandados de Lionel Scaloni pegarão um voo de menos de duas horas para chegar a tempo da coletiva de imprensa do técnico e do meio-campista Enzo Fernández no AT&T Stadium, em Arlington (nos arredores de Dallas).

Com um hat-trick de Lionel Messi, os atuais campeões venceram a Argélia por 3 a 0 em sua estreia no Mundial.

Uma vitória contra a Áustria garantiria a vaga na fase de 16-avos de final e permitiria que a equipe poupasse jogadores importantes para o último jogo do Grupo J, contra a Jordânia.

A Argentina, que normalmente treina à tarde, fez uma atividade pela para adaptar os jogadores ao horário do jogo de segunda-feira, marcado para as 14h (horário de Brasília), em uma arena com teto retrátil que protege do calor do texano.

Scaloni poderá fazer algumas alterações no time titular em relação com o jogo de estreia contra a Argélia, algo que não indicou neste domingo, durante os 15 minutos abertos à imprensa no centro de treinamento do Sporting Kansas City, da MLS.

A mudança mais evidente é a entrada de Nahuel Molina no lugar de Gonzalo Montiel, apesar de o lateral-direito do River Plate ter treinado no mesmo ritmo que seus companheiros neste domingo, após uma sobrecarga muscular.

Outras possíveis modificações seriam Nicolás González no lugar de Thiago Almada no meio-campo e Julián Álvarez no lugar de Lautaro Martínez como companheiro de ataque de Messi.

O camisa 10, a três dias de completar 39 anos, estava novamente de bom humor durante um treino que coincidiu com o Dia dos Pais na Argentina.

Os problemas de saúde do pai do astro argentino, Jorge Messi, têm gerado preocupação nos últimos dias, depois que sua família confirmou na quinta-feira que ele está recebendo cuidados médicos, mas que sua evolução é favorável.