Argentina inicia busca pelo tetra em um acessível Grupo J na Copa do Mundo

Em teoria, o caminho da Argentina no Grupo J da Copa do Mundo de 2026 não deve gerar grandes surpresas no início da busca pelo tetra, quatro anos depois da conquista do tri no Catar.

A equipe comandada pelo astro Lionel Messi, chega para o torneio nos Estados Unidos, no México e no Canadá com 17 jogadores que fizeram parte do grupo campeão do mundo em 2022 e, salvo alguma surpresa, deve terminar a primeira fase na liderança da chave.

Atrás da 'Albiceleste', o Grupo J terá uma disputa aberta com estilos muito diferentes entre Áustria, Argélia e a estreante Jordânia.

A seleção austríaca parece ser a adversária mais forte coletivamente, enquanto os argelinos apostam em sua experiência em Copas do Mundo e os jordanianos encaram o torneio sem pressão.

ARGENTINA

. Participações: 18. Melhor resultado: 3 vezes campeã (1978, 1986 e 2022). Ranking da Fifa: 2ª

. Técnico: Lionel Scaloni

Consolidado como um dos técnicos mais vitoriosos da história da seleção argentina, Scaloni manteve a competitividade da equipe após as conquistas da Copa do Mundo de 2022 e da Copa América de 2024, combinando a base campeã com uma renovação gradual do elenco. A 'Albiceleste' chega com uma identidade definida, uma equipe confiável e a ambição de se tornar a primeira bicampeã consecutiva desde o Brasil de 1958 e 1962.

. Destaque: Lionel Messi

Aos 38 anos (completará 39 durante o torneio), Messi encara aquela que será sua sexta e última Copa do Mundo. Capitão, ícone absoluto e líder da equipe, seu papel pode ser mais cuidadosamente dosado em termos de tempo de jogo, especialmente em um Grupo J que não apresenta grandes dificuldades, mas sua influência continua decisiva.

ARGÉLIA

. Participações: 4. Melhor resultado: oitavas de final (2014). Ranking da Fifa: 35ª

. Técnico: Vladimir Petkovic (Suíça)

Com a experiência em Copas do Mundo durante sua passagem pelo comando da Suíça, Petkovic busca levar a Argélia de volta ao nível demonstrado na edição de 2014, no Brasil. A equipe mescla jogadores experientes com uma nova geração nascida na Europa, embora seu maior desafio seja corrigir a inconsistência defensiva.

. Destaque: Riyad Mahrez

O veterano atacante de 35 anos, ex-jogador do Manchester City e atualmente no Al-Ahly da Arábia Saudita, continua sendo o principal nome da equipe. Sua criatividade, eficiência nas bolas paradas e poder de decisão podem fazer a diferença na luta pela classificação.

ÁUSTRIA

. Participações: 6. Melhor resultado: terceiro lugar (1954). Ranking da Fifa: 24ª

. Técnico: Ralf Rangnick (Alemanha)

Sob o comando de Rangnick, a Áustria chega à Copa do Mundo com uma estratégia clara, alta intensidade e um elenco taticamente bem treinado. Eles foram uma das equipes europeias mais fortes nas Eliminatórias e querem surpreender a Argentina e aproveitar qualquer tropeço dos outros rivais.

. Destaque: David Alaba

O polivalente jogador do Real Madrid é o líder incontestável da equipe, tanto dentro quanto fora de campo. Sua experiência, visão de jogo e versatilidade são fundamentais para manter a ambição da Áustria de avançar pelo menos até a fase de 16-avos de final.

JORDÂNIA

. Participações: nenhuma. Ranking da Fifa: 66ª

. Técnico: Jamal Sellami (Marrocos)

Fazendo sua estreia na Copa do Mundo, a Jordânia chega após um período de crescimento constante no futebol asiático, incluindo uma participação histórica na final da Copa da Ásia de 2023 e uma campanha muito sólida nas Eliminatórias. Sem a obrigação de alcançar resultados expressivos, a equipe tentará competir com organização e disciplina.

. Destaque: Musa Al?Taamari

O atacante do Rennes, da França, é o jogador mais dinâmico da equipe. Rápido, incisivo e com experiência no futebol europeu, ele será a principal ameaça ofensiva da Jordânia em seu primeiro Mundial.