Argentina faz primeiro treino com zagueiro Marcos Senesi

Com a chegada do zagueiro Marcos Senesi neste sábado (13), o técnico Lionel Scaloni agora conta com o elenco completo em Kansas City para a busca da Argentina pelo tetracampeonato mundial no torneio norte-americano.

Senesi, que substitui o lesionado Leonardo Balerdi, teve pouco tempo para se recuperar da viagem vindo da Europa antes de se juntar ao grupo para um treino matinal.

A atividade estava originalmente marcada para a tarde, horário habitual de treino da 'Albiceleste', mas foi antecipada devido à previsão de tempestades severas em Kansas City nesse horário.

Os organizadores da 'Fan Fest' também reprogramaram uma apresentação do duo The Chainsmokers por causa da previsão de mau tempo, que incluía a possibilidade de ventos fortes, granizo e até tornados na região.

Lionel Messi e seus companheiros de equipe estão tendo que se adaptar ao clima bastante instável de Kansas City, onde altas temperaturas e umidade podem dar lugar repentinamente a fortes temporais ou trovoadas.

A manhã deste sábado também começou com chuva nas instalações do Sporting Kansas City, mas o céu acabou limpando e dando lugar a um sol forte, sob o qual os jogadores de Scaloni realizaram o treino.

Por enquanto, a previsão parece mais favorável para terça-feira, quando a Argentina iniciará a defesa do título contra a Argélia no Arrowhead Stadium, casa do Kansas City Chiefs, time da NFL.

- "A gente sempre tem esperança" -

Em campo, Messi desfruta do entrosamento com o elenco com o qual disputará a sexta Copa do Mundo de sua carreira, um dos recordes ao seu alcance nesta edição do torneio.

Scaloni ainda não decidiu quem fará dupla de ataque com o grande capitão. Julián Álvarez segue evoluindo bem na recuperação de uma lesão no tornozelo e caso não esteja em plenas condições, Lautaro Martínez assumiria a vaga.

Emiliano 'Dibu' Martínez, que se recupera de uma fratura em um dedo da mão direita, trava uma corrida contra o tempo para estar pronto para defender a meta contra Riyad Mahrez e as demais ameaças argelinas.

A maior dor de cabeça de Scaloni diz respeito à defesa, devido a uma lesão na panturrilha que afeta seu único lateral-esquerdo, Nicolás Tagliafico.

A possível ausência do lateral do Lyon, que continua treinando separado do grupo, foi um fator decisivo para a convocação de Senesi para completar o elenco.

O zagueiro canhoto, cuja chegada pode permitir que Lisandro Martínez ou Facundo Medina atuassem nas laterais, desembarcou em Kansas City à noite e sua primeira mensagem foi para o companheiro de equipe Leonardo Balerdi, que está fora da Copa do Mundo devido a uma lesão muscular na perna direita.

"Quero mandar um abraço para o 'Flaco'. É uma situação difícil para ele", disse Senesi à imprensa no aeroporto.

"Estou muito feliz com essa oportunidade e quero tentar aproveitá-la ao máximo", afirmou o zagueiro, que conquistou sua vaga após uma temporada brilhante no Bournemouth.

A convocação de Scaloni, feita após cinco dias de análise para escolher o substituto de Balerdi, chegou a Senesi enquanto ele passava férias em Ibiza com sua namorada, a jogadora de futebol inglesa Kelci Rose.

"Eu estava treinando, só por precaução. Obviamente, não tive contato algum até o último momento", observou.

"A gente sempre mantém a esperança, e eu mantive até o último instante", explicou o zagueiro, que também falou sobre o vídeo que sua companheira gravou e publicou nas redes sociais no momento em que Scaloni ligou.

"Foi espontâneo, algo de improviso. Ela estava filmando porque estava trocando de roupa, coisas do dia a dia, e a ligação chegou bem naquela hora", contou.