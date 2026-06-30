Argentina começa a se preparar para o mata-mata da Copa no calor de Kansas City

Em uma Kansas City sob alerta de calor extremo, a seleção argentina de Lionel Messi iniciou, na tarde desta segunda-feira (29), os preparativos para o confronto dos 16-avos de final da Copa do Mundo contra Cabo Verde, lidando com algumas incertezas em relação à escalação titular.

A equipe de Lionel Scaloni foi uma das três únicas, ao lado de México e França, a avançar da fase de grupos com 100% de aproveitamento.

Após a última partida contra a Jordânia (3 a 1), realizada no sábado em Dallas, os campeões mundiais cancelaram o treino de domingo em sua base em Kansas City, coincidindo com o início de uma semana de temperaturas elevadíssimas.

Messi, artilheiro do torneio com seis gols, e seus companheiros de equipe voltaram a campo nesta segunda-feira, logo após a emissão de um alerta de calor para Kansas City, com previsão de temperaturas acima de 40°C.

Quando o time entrou em campo no centro de treinamento do Sporting Kansas City, os termômetros marcavam aproximadamente 33°C.

A Argentina tem mais dois treinos programados antes de viajar, na tarde de quarta-feira, para Miami, onde Messi reside desde que se juntou ao Inter Miami em 2023.

Na cidade da Flórida, a equipe dará início à busca pelo segundo título consecutivo na sexta-feira, enfrentando um adversário totalmente inesperado: Cabo Verde, a menor nação a superar a fase de grupos de uma Copa do Mundo.

- Três dúvidas no time titular -

Scaloni, que completará 100 jogos no comando da equipe na sexta-feira, quer evitar qualquer excesso de confiança e planeja escalar o melhor time titular possível, embora três questões importantes ainda precisem ser resolvidas ao longo da semana.

Uma delas é se Cristian 'Cuti' Romero, um de seus zagueiros de confiança, estará totalmente recuperado da pancada no joelho direito que o tirou da partida contra a Jordânia.

Scaloni recebeu boas notícias nesta segunda-feira, já que o defensor do Tottenham começou a treinar no mesmo ritmo que seus companheiros, algo observado durante os únicos 15 minutos da sessão abertos à imprensa.

O técnico, que conta com o veterano zagueiro Nicolás Otamendi como opção no banco de reservas, também avalia se manterá Nicolás Tagliafico na lateral-esquerda.

O lateral do Lyon é o titular habitual da posição, mas, devido a uma lesão na panturrilha, cedeu a vaga nos dois primeiros jogos para Facundo Medina, que teve um desempenho de alto nível.

A terceira questão que Scaloni enfrenta é a escolha entre Lautaro Martínez e Julián Álvarez para formar dupla de ataque com Messi, autor de seis dos oito gols da 'Albiceleste'.

'La Araña', que começou o torneio na reserva devido a uma lesão no tornozelo, foi titular pela primeira vez contra a Jordânia, mas teve uma atuação discreta, enquanto Lautaro marcou seu primeiro gol na competição em uma cobrança de pênalti.