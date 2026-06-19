Argentina avalia mudanças para garantir classificação contra a Áustria

A seleção da Argentina treinou na manhã desta sexta-feira (19), em Kansas City, pensando no segundo jogo da Copa do Mundo, contra a Áustria, no qual pode garantir a classificação no Grupo J.

Os atuais campeões mundiais foram a campo para um treino com menos tensão do que na tarde de quinta-feira, um dia de intensos rumores na imprensa sobre o agravamento do estado de saúde do pai de Lionel Messi.

Em resposta a essas notícias, a família do capitão argentino emitiu um comunicado confirmando que Jorge Messi, de 68 anos, "está passando por um problema de saúde" e está recebendo cuidados médicos, mas com uma evolução favorável.

Na manhã de quinta-feira, sob um sol escaldante, Messi entrou em campo ao lado do inseparável Rodrigo De Paul e conversou com os companheiros.

Também apareceram juntos os atacantes Julián Álvarez e Lautaro Martínez, que disputam posição para jogar ao lado de Messi, dos três gols na vitória da Argentina por 3 a 0 na estreia no Mundial contra a Argélia.

Fora de compate desde o início de maio devido a uma lesão no tornozelo, Álvarez entrou em campo no segundo tempo contra os argelinos e poderá ser titular no lugar de Lautaro na próxima segunda-feira, contra a Áustria, em Dallas.

A Argentina garantirá vaga na fase de 16-avos de final se vencer a seleção europeia, que ocupa o segundo lugar do grupo depois de derrotar a Jordânia por 3 a 1.

O lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico voltou aos treinos e poderá ter seus primeiros minutos na Copa, mesmo que Facundo Medina permaneça na posição de titular.

Na direita, Nahuel Molina deve substituir Gonzalo Montiel, que tem um problema na perna esquerda e não pôde participar do treino de quinta-feira.

O técnico Lionel Scaloni ainda tem mais dois dias de treinamento pela frente em Kansas City antes de viajar para Dallas no domingo.