Argélia surpreende Países Baixos (1-0) em amistoso de preparação para Copa do Mundo

A Argélia surpreendeu ao derrotar os Países Baixos por 1 a 0, fora de casa, nesta quarta-feira (3) em Roterdã, num amistoso de preparação para a Copa do Mundo da América do Norte (11 de junho a 19 de julho).

Um gol de Hadj Moussa na reta final (86') deu o triunfo aos norte-africanos em uma partida amplamente dominada pelos holandeses.

Moussa marcou seu primeiro gol pela seleção argelina de forma bastante simbólica: exatamente no estádio onde atua regularmente por seu clube, o Feyenoord.

O outro herói das 'Raposas do Deserto' na partida foi o goleiro Luca Zidane, filho do lendário ex-jogador da seleção francesa Zinedine Zidane, que joga no Granada (da 2ª divisão espanhola) e optou por defender as cores da terra de sua família.

Luca, de 28 anos, aumentou assim significativamente suas chances de integrar a lista final de convocados do técnico Vladimir Petkovic, que chamou quatro goleiros, mas levará apenas três para o torneio na América do Norte.

Devido a uma fratura na mandíbula, o filho de 'Zizou' foi obrigado a jogar usando uma máscara protetora facial preta. Ele teve muito trabalho durante toda a partida, enfrentando repetidas tentativas de gol dos atacantes da 'Oranje', com destaque para Tijjani Reijnders (19'), Cody Gakpo (20' e 41'), Justin Kluivert (61') e Memphis Depay (83').

Atualmente na 29ª posição do ranking da Fifa, a Argélia iniciará sua campanha na Copa do Mundo contra a atual campeã, a Argentina, no Grupo J, que conta também com Áustria e Jordânia.

Já a seleção holandesa, 7ª colocada no ranking, entra como favorita no Grupo F, onde terá como adversários Japão, Suécia e Tunísia.