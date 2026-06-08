"Aquece": programa mistura informação, entretenimento e interação para esquentar o dia da Copa

Com bom humor, interatividade e muita diversão, a Gaúcha apresenta o Aquece. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 12h às 13h, no canal do YouTube de Gaúcha Esportes.
A atração reúne quadros inspirados em formatos que fazem sucesso nas redes sociais, como "Este ou Aquele", "Tier List" e "Mano a Mano", além de promover a interação com o público e debates descontraídos sobre os principais assuntos do dia e a agenda de Copa.
A programação também inclui o Diário da Copa, que mostra a cultura, os bastidores e o cotidiano das cidades-sede do Mundial, e os palpites do oráculo Guerrinha para os jogos do dia.
O time do Aquece conta com Mateus Trindade, Filipe Duarte, Geison Lisboa, Mariana Dionísio, Carol Freitas, João Callegari e Guerrinha, além de convidados e da equipe especial de cobertura diretamente dos Estados Unidos, México e Canadá.
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