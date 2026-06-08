Após veto de cidade espanhola, RD Congo e Chile farão amistoso na França

República Democrática do Congo e Chile vão se enfrentar em amistoso nesta terça-feira (9), após o veto da cidade espanhola de La Línea de la Concepción, cujo prefeito impediu a realização da partida temendo o surto de ebola no país africano.

A Federação Congolesa de Futebol (FECOFA) informou na rede social X que sua seleção, que se concentrou em Marbella (sul da Espanha) nos últimos dias, viaja nesta segunda-feira à França.

"Últimos momentos de trabalho em Marbella antes de seguir rumo à França", escreveu a FECOFA ao lado de uma imagem da programação diária da equipe.

A seleção chilena também publicou um vídeo de seus jogadores em sua conta oficial no X no domingo, com a legenda: "A 'Roja' já está em Paris, onde encerrará a data Fifa de junho".

Segundo veículos de imprensa chilenos e franceses, o jogo vai acontecer no Stade de la Source, na cidade de Orleans, 130 quilômetros ao sul de Paris.

O jogo seria inicialmente disputado em La Línea de la Concepción (sul da Espanha), mas o prefeito da cidade, Juan Franco, proibiu sua realização na semana passada temendo o surto de ebola na RD do Congo.

Franco baseou sua decisão em "uma questão de prudência relacionada à saúde", seguindo recomendações do departamento de saúde do governo regional da Andaluzia, bem como dos serviços de saúde de seu próprio município.

O prefeito alegou que não foram oferecidas garantias sanitárias suficientes.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência internacional devido ao surto anunciado em 15 de maio no nordeste do país africano.

Segundo a OMS, foram registrados 515 casos confirmados de ebola na região, com 91 mortos.

Um assessor de imprensa da seleção congolesa disse à AFP, em 21 de maio, que "nenhum jogador que atua em clubes do país foi convocado".

A seleção da RD Congo, que empatou em 0 a 0 com a Dinamarca em amistoso disputado na Bélgica na última quarta-feira, encerrará sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 com o jogo contra o Chile.

A equipe africana está no Grupo K do Mundial, junto com Portugal, Colômbia e Uzbequistão.

Os chilenos, por sua vez, não se classificaram para o torneio.