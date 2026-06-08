Após 'saga' do Irã, Copa do Mundo volta as atenções para a saúde de suas estrelas

Após a "saga" do Irã em sua viagem à América do Norte, um dos vários incidentes que lançaram uma sombra sobre o maior evento do futebol, a Copa do Mundo de 2026 se aproxima do seu pontapé inicial na próxima quinta-feira (11) com as atenções voltadas para a recuperação de estrelas como Neymar, Lionel Messi e Lamine Yamal.

A tão aguardada chegada da seleção iraniana ao México, no domingo, teve efeito tranquilizador em um torneio abalado por questões geopolíticas, críticas aos preços elevados dos ingressos e pelas políticas anti-imigração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entre outros fatores.

A delegação do Irã já está em Tijuana, no noroeste do México, seu Plano B após desistir de se hospedar em Tucson, nos EUA, justamente o país que, ao lado de Israel, iniciou uma ofensiva contra a República Islâmica no final de fevereiro que desencadeou uma guerra no Oriente Médio e lançou dúvidas sobre a participação iraniana na Copa do Mundo.

A situação, no entanto, continua não sendo ideal, pois as autoridades americanas se negaram a receber a delegação completa que viajará aos EUA para os três jogos que os iranianos disputarão na fase de grupos.

O Irã vai enfrentar Nova Zelândia (15 de junho) e Bélgica (21) em Los Angeles e o Egito (26) em Seattle.

"Não faz nenhum sentido", disse à AFP Sadegh Galavi, um torcedor iraniano que recebeu a equipe em Tijuana. "O esporte deveria ser um símbolo de paz, então misturar política com esporte não funciona".

- Dia D para Neymar? -

No âmbito esportivo, a tranquilidade também é algo raro a apenas três dias do início da primeira Copa do Mundo com 48 seleções e três países-sede (Estados Unidos, Canadá e México), cujo jogo de abertura será no icônico Estádio Azteca, entre México e África do Sul.

Neymar, Messi, Yamal, três dos maiores astros do futebol, tiveram problemas físicos que levantaram dúvidas sobre sua participação quando Brasil, Argentina e Espanha iniciarem a busca por mais um título mundial.

O craque brasileiro pode ter seu "Dia D" nesta segunda-feira com a Seleção, que terá a estreia de Carlo Ancelotti como técnico em Copas do Mundo, no próximo sábado, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, palco da final de 19 de julho.

Neymar deve passar por uma ressonância magnética nesta segunda-feira (8) para avaliar a evolução de uma lesão muscular na panturrilha direita, sofrida em maio.

"Eu acho que a situação de Neymar é bastante clara, está fazendo um ótimo trabalho individual. Eu acho que no final de semana, amanhã, vai fazer uma ressonância e, depois da ressonância, se tudo sair bem, vai treinar com o grupo na próxima semana", declarou Ancelotti na última sexta-feira.

- Messi, o mais adiantado -

O camisa 10 argentino parece estar mais adiantado em seu processo de recuperação, visando disputar sua sexta, e certamente última, Copa.

Aos 38 anos, Messi treina desde a semana passada com o elenco da 'Albiceleste' e ficou no banco de reservas na vitória sobre Honduras por 2 a 0 no último sábado, o penúltimo teste da equipe antes da estreia no Mundial contra a Argélia, no dia 16 de junho.

O time comandado pelo técnico Lionel Scaloni ainda fará um amistoso contra a Islândia nesta terça-feira (9), em Auburn, no Alabama, onde Messi pode ter alguns minutos em campo para pegar ritmo antes da Copa do Mundo.

"Não estamos 100% com muitos jogadores, temos um jogo a mais para tirar conclusões", disse Scaloni após a partida contra Honduras.

Por fim, a Espanha disputa nesta segunda-feira seu último amistoso antes do Mundial, contra o Peru, em Puebla (México).

Lamine Yamal, que se recupera de uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda sofrida em abril, permaneceu em Chattanooga, no Tennessee, onde a delegação espanhola ficará concentrada durante a Copa do Mundo.

Além de Yamal, outros dois jogadores que também se recuperam problemas físicos não viajaram ao México para enfrentar a seleção peruana: Nico Williams e Víctor Muñoz.