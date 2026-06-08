Após Roland Garros, João Fonseca se torna número 1 da América do Sul no ranking da ATP

Fonseca fez melhor campanha em Grand Slam. Cédric Lecocq / Divulgação/ FFT

A boa campanha em Roland Garros, quando acabou eliminado nas quartas de final, rendeu a João Fonseca cinco posições no ranking mundial da ATP. Agora, o carioca é o 25º colocado com 1.735 pontos, uma posição abaixo de sua melhor classificação.

Ele também se torna o tenista número 1 da América do Sul, ultrapassando o argentino Francisco Cerúndolo, que ocupa atualmente a 27ª posição.

Fonseca segue dividindo o posto de terceiro melhor brasileiro na história do ranking, ao lado do gaúcho Thomaz Koch, e atrás de Gustavo Kuerten, o único a atingir a liderança, e de Thomaz Bellucci, que chegou ao 21º lugar.

Top 10

Na briga pela liderança há Jannik Sinner, eliminado na segunda rodada em Paris, e Carlos Alcaraz, afastado das quadras desde abril por lesão. Eles estão separados por mais de três mil pontos: o italiano tem 13.500 contra 9.960 pontos do espanhol.

Campeão pela primeira vez de um Grand Slam, o alemão Alexander Zverev segue em terceiro, seguido pelo canadense Félix Auger-Aliassime, que ganhou duas posições. O quinto é o estadunidense Ben Shelton.

A lista dos 10 primeiros tem ainda o australiano Alex de Minaur, que igualou sua melhor posição, o sérvio Novak Djokovic, que após a derrota para Fonseca caiu três colocações e agora é o sétimo, o russo Daniil Medvedev, o estadunidense Taylor Fritz e o italiano Flavio Cobolli, vice-campeão em Paris, que pela primeira vez na carreira aparecer no grupo dos 10 melhores.

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Brasileiros

Entre os melhores brasileiros, o paulista Gustavo Heide teve melhora em sua classificação. Ele subiu oito lugares e agora é o número 182 do mundo.

A lista dos cinco principais do país ainda tem o pernambucano João Lucas Reis, o catarinense Pedro Boscardin e o cearense Thiago Monteiro.

Confira os 10 primeiros:

1 - Jannik Sinner (ITA) - 13.500

2 - Carlos Alcaraz (ESP) - 9.960

3 - Alexander Zverev (ALE) - 7.305

4 - Félix Auger-Aliassime (CAN) - 4.440

5 - Ben Shelton (EUA) - 3.920

6 - Alex de Minaur (AUS) - 3.905

7 - Novak Djokovic (SER) - 3.760

8 - Daniil Medvedev (RUS) - 3.760

9 - Taylor Fritz (EUA) - 3.720

10 - Flavio Cobolli (ITA) - 3.540

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