Após retornar em Queen's, Serena Williams anuncia que jogará duplas em Berlim

A ex-número 1 do mundo Serena Williams, que no início desta semana confirmou seu retorno ao circuito para a chave de duplas no torneio de Queen's, anunciou nesta sexta-feira (5) que também competirá em duplas em Berlim, uma semana após o torneio londrino.

"Cada torneio que incluo atualmente no meu calendário é especial, e Berlim não é exceção. Estou feliz por competir diante do público alemão e continuar ganhando confiança para a temporada de grama", disse Serena Williams, citada em um comunicado dos organizadores.

O nome de sua parceira para o torneio de duplas em Berlim, assim como a data de sua primeira partida, seriam anunciados posteriormente, de acordo com os organizadores.

O torneio na capital alemã, uma competição da categoria WTA 500 na grama que serve como preparação para Wimbledon (com nove das dez melhores jogadoras do ranking da WTA inscritas na chave de simples), começa no dia 15 de junho.

Na segunda-feira, Serena Williams confirmou seu retorno ao circuito para o torneio de duplas em Queen's, Londres (8 a 14 de junho), marcando sua volta quase quatro anos após sua última participação em um torneio da WTA, uma eliminação na terceira rodada do US Open, em setembro de 2022.

A americana terá uma oportunidade final de ajustar seu jogo antes de uma possível participação em Wimbledon, torneio de Grand Slam que ela venceu sete vezes em simples e seis vezes em duplas, ao competir nos torneios de Bad Homburg (Alemanha) e Eastbourne (Inglaterra).