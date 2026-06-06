Após protestos, Fifa permitirá garrafas de água descartáveis nos estádios da Copa do Mundo

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (5) que permitirá que espectadores levem garrafas de água de plástico para os estádios da Copa do Mundo, após uma onda de críticas à proibição de garrafas reutilizáveis.

"Todos os torcedores terão permissão para entrar com uma garrafa de água descartável de plástico flexível, lacrada de fábrica e com capacidade de 20 onças (590 ml), em qualquer partida da Copa do Mundo da Fifa de 2026 nos Estados Unidos e no Canadá", disse o diretor de operações do torneio, Heimo Schirgi, em um vídeo publicado na conta da Fifa no X.

Esse anúncio, que a Fifa descreveu como um "esclarecimento" de sua política sobre garrafas de água, ocorre dois dias depois de a organização afirmar que garrafas reutilizáveis não seriam permitidas.

A Fifa havia justificado essa medida como uma forma de "prevenir riscos e lesões a jogadores e espectadores".

Nesta sexta-feira, Schirgi confirmou que "os torcedores não terão permissão para entrar com garrafas de água rígidas e reutilizáveis por motivos de segurança".

Segundo especialistas, os torcedores podem enfrentar riscos à saúde devido ao calor extremo em estádios sem cobertura durante a Copa do Mundo, que será sediada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá e México.

Na Copa do Mundo de Clubes da Fifa do ano passado, realizada nos Estados Unidos, onde torcedores reclamaram das temperaturas escaldantes, foi proibido levar garrafas de água para dentro dos estádios.