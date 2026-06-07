Após parada cardíaca em 2021, Eriksen desmaia em amistoso da Dinamarca contra Ucrânia

Meia passou mal durante o segundo tempo de amistoso. JONATHAN NACKSTRAND / AFP / POOL

O amistoso entre Dinamarca e Ucrânia foi encerrado após Eriksen desmaiar em campo. A partida deste domingo (7) foi interrompida no segundo tempo, quando o jogador colocou a mão no peito e caiu no gramado.

Após o atendimento médico, com o atleta retirado de maca e cercado pelos companheiros e os ucranianos, o amistoso teve o encerramento decretado pela arbitragem.

"Partida encerrada. Dadas as circunstâncias. Eriksen está bem", disse a mensagem exibida no telão do estádio.

A seleção dinamarquesa emitiu um comunicado reforçando que o jogador "está bem e saiu de campo de pé, sozinho" e que irá passar por avaliação em hospital. Na nota, o médico do grupo, Morten Boesen, disse acreditar que o marca-passo de Eriksen respondeu como deveria: "Ele esteve inconsciente brevemente, mas recuperou a consciência rapidamente, e estivemos em contato imediatamente com ele".

Em 2021, na estreia da Dinamarca na Eurocopa contra a Finlândia, o meia sofreu uma parada cardíaca aos 42 minutos do primeiro tempo na partida. O jogador desmaiou e precisou ser reanimado em campo pelos médicos com o uso de desfibrilador.

Na época, em virtude da legislação italiana, o meia precisou rescindir o contrato com a Inter de Milão para seguir jogando. O país não permite que jogadores atuem com cardioversor desfibrilador implantável.