Após exames, recuperação de Neymar tem 'boa evolução', diz CBF

Neymar apresentou "boa evolução" na recuperação da lesão muscular na panturrilha direita, que o afastou dos gramados desde maio, informou a CBF nesta segunda-feira (8).

O jogador passou por uma ressonância magnética nos Estados Unidos que apontou um resultado "dentro dos parâmetros esperados".

"Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira", informou a CBF em nota.

A entidade não deu um prazo para retorno e Neymar continua sendo dúvida para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra o Marrocos, no próximo sábado, em Nova Jersey, pelo Grupo C.

Na última sexta-feira, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, expressou confiança em ter o camisa 10 de volta aos treinos nesta semana.

No entanto, Ancelotti ressaltou que não forçará a recuperação do jogador, cuja carreira tem sido prejudicada nas últimas temporadas pelas lesões recorrentes.