Após estreia discreta do Brasil, Alemanha entra em campo na Copa do Mundo

Após o empate em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, em uma partida discreta da equipe do italiano Carlo Ancelotti, a tetracampeã Alemanha entra em campo neste domingo (14) na Copa do Mundo, ainda abalada por suas últimas atuações no torneio.

Desde que venceu seu quarto título no Brasil em 2014, a equipe alemã foi eliminada nas duas Copas seguintes, Rússia e Catar, na fase de grupos.

Até mesmo Manuel Neuer, um dos campeões de 12 anos atrás, voltou de sua aposentadoria na seleção para reforçar o gol.

"Não há dúvidas de que ele é o melhor goleiro de todos os tempos, ou pelo menos um dos melhores", afirmou seu companheiro Deniz Undav na sexta-feira à imprensa.

O técnico Julian Nagelsmann confirmou que o jogador de 40 anos será titular na estreia: "Todos os jogadores estão bem e Manuel também. Todos estão em forma".

Em um duelo de contrastes, a Alemanha fará sua estreia em Houston às 14h00, contra Curaçao, a pequena ilha caribenha de apenas 444 km² e 185 mil habitantes, que nunca disputou uma Copa do Mundo, contra a tetracampeã e 13 vezes semifinalista, que tem um elenco avaliado em centenas de milhões de dólares.

Mas os caribenhos não entrarão em campo derrotados: "Temos um plano para dificultar a vida da Alemanha", ameaçou, na véspera, o técnico Dick Advocaat.

O confronto desigual também se estenderá aos treinadores: Advocaat quebrará o recorde de técnico mais velho em uma Copa do Mundo ao enfrentar o mais jovem desta edição: 78 anos do holandês contra 38 do alemão.

Outro treinador veterano, Carlo Ancelotti, que estreou em uma Copa do Mundo após ter conquistado tudo a nível de clubes, não teve o início desejado, já que o Brasil não passou de um empate em 1 a 1 contra o Marrocos.

Vinícius Júnior evitou a derrota ao igualar, aos 32 minutos do primeiro tempo, o gol inicial de Ismael Saibari para o Marrocos, revelação da última edição ao chegar à semifinal.

"Não podemos pensar que o time está perfeito no primeiro jogo. A Copa do Mundo não se ganha no primeiro jogo", relativizou o técnico italiano.

A partida entre Brasil e Marrocos foi disputada no MetLife Stadium, nos arredores de uma Nova York que, algumas horas depois, enlouqueceu com a vitória dos Knicks sobre os Spurs nas Finais da NBA, que lhes rendeu o primeiro título desde 1973. E as comemorações nos próximos dias prometem ser apoteóticas, deixando as autoridades americanas em alerta.

- Irã vai aos EUA -

Outro motivo de preocupação para as autoridades é a presença da seleção do Irã na Copa do Mundo.

Em meio à guerra no Oriente Médio, os iranianos chegarão neste domingo a Los Angeles, vindos de sua base em Tijuana (norte do México), para disputar a primeira das três partidas que jogarão em solo americano, contra a Nova Zelândia.

Estão previstas manifestações contra o regime de Teerã, dentro e fora do SoFi Stadium, na segunda-feira. Na sexta-feira, algumas dezenas de membros da diáspora já haviam protestado antes de Estados Unidos x Paraguai.

Antecipando-se a estes acontecimentos previsíveis, o presidente da federação iraniana, Medhi Taj, instou a Fifa a permitir somente a bandeira oficial no estádio e a impedir a exibição da bandeira da época pré-revolucionária do xá, utilizada pelos opositores.