Após deixar concentração da Bélgica, Doku está em Londres para o nascimento de seu filho

O atacante belga Jérémy Doku deixou temporariamente a concentração dos 'Diabos Vermelhos' na Copa do Mundo no domingo, para acompanhar o nascimento de seu primeiro filho, um menino chamado Praise, em Londres, anunciou a Federação Belga de Futebol (RBFA) nesta segunda-feira (22).

"Antes da partida de ontem [domingo, contra o Irã], Jérémy recebeu a notícia de que o nascimento era iminente. De acordo com a equipe médica dos Diabos Vermelhos, foi dada a permissão para que ele fosse temporariamente ao encontro de sua esposa", declarou a RBFA.

A federação informou que o jogador do Manchester City retornará ao elenco na noite de terça-feira para se preparar para o terceiro jogo da Bélgica na fase de grupos, que será disputado no sábado, contra a Nova Zelândia.

A RBFA havia comunicado no sábado que Doku desfalcaria a equipe na partida contra o Irã devido a problemas respiratórios.

Sem o ponta do City, os belgas empataram em 0 a 0, cinco dias após uma estreia decepcionante contra o Egito (1 a 1).

Durante vários dias, o jogador de 24 anos esteve no centro de uma polêmica por sua intenção de não participar da Copa do Mundo para apoiar a esposa.

A controvérsia ultrapassou as fronteiras do pequeno país europeu quando France Pierron, jornalista do canal francês L'Équipe TV, zombou da decisão do jogador.

"Existem centenas de jogadores que matariam para estar no seu lugar (...) e você vai largar tudo para acompanhar o nascimento do seu filho, que é um momento repugnante, desculpe, em que o pai não serve para nada e tem um papel de figurante", comentou na sexta-feira France Pierron, que apresenta o programa diário "L'Équipe de choc".

Na segunda-feira, a emissora L'Équipe anunciou o afastamento da jornalista do programa.