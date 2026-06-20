Após decepção na estreia, Laporte acredita em virada de chave da Espanha contra Arábia Saudita

O zagueiro Aymeric Laporte, pilar da defesa da Espanha, afirmou neste sábado (20) que a atual campeã europeia precisa mostrar serviço no jogo contra a Arábia Saudita, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo, após o empate sem gols com Cabo Verde na estreia.

A 'Roja' enfrentará a seleção saudita no domingo (21), em Atlanta, seis dias após a decepção contra os cabo-verdianos.

"Ficamos um pouco frustrados, como deveríamos estar, mas sabemos que estamos invictos há 32 jogos e isso nos dá ambição para o futuro, especialmente para amanhã, para pensar positivo e dizer que estamos aqui", disse Laporte em entrevista antes do treino da equipe na Kennesaw University, na Geórgia.

O zagueiro do Athletic Bilbao acredita que o jogo será "mais do mesmo" em relação ao duelo contra Cabo Verde, que fez bem em se fechar para jogar no contra-ataque.

"Ainda não sabemos exatamente qual será a postura deles, mas nós falamos sobre a nossa. Vamos tentar marcar gols que nos levem à vitória, manter o foco e dar tudo de nós", afirmou o jogador de 32 anos.

"Temos que tentar pressionar até o fim, marcar o gol que nos ajudaria a desenvolver nosso jogo. Eles se abririam um pouco mais, pressionariam um pouco mais no campo de ataque. É aí que somos um pouco mais fortes", acrescentou sobre um possível cenário para a partida.

Antes de retornar ao Athletic em 2025, Laporte jogou duas temporadas na Arábia Saudita e conhece bem o adversário de domingo.

"É verdade que eles não são tão conhecidos na Europa, mas sei que têm muito potencial, jogam muito bem e, com o clima daqui, talvez estejam um pouco mais acostumados ao calor", analisou.

Quem também falou com a imprensa foi o volante Martín Zubimendi, que discordou da ideia de que o meio-campo espanhol tenha sido muito lento contra Cabo Verde.

"O meio não desacelera o jogo, somos jogadores com muita mobilidade, capazes de jogar com um ou dois toques", disse Zubimendi, reserva de Rodri, que foi um dos mais criticados após o empate contra os cabo-verdianos.

"Ele [Rodri] já mostrou seu valor no Manchester City e na seleção. Jogou bem no outro dia, já teve jogos melhores, mas não podemos culpá-lo por apenas um", afirmou o jogador do Arsenal, que ficou no banco na estreia espanhola no Mundial.