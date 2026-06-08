Após a maratona, veja próximas corridas de rua em Porto Alegre

Em maio, Maratona de Porto Alegre foi o principal evento de corrida de rua na Capital. André Ávila / Grupo RBS

Após a Maratona de Porto Alegre, disputada no último fim de semana de maio, o calendário de corridas de rua prossegue. Ao longo de junho e do início de julho, as provas seguem movimentando o dia a dia esportivo da Capital.

Já no próximo fim de semana, ocorrem duas provas. No sábado (13), Porto Alegre terá a Corrida Solidária de Inverno. As distâncias são 3, 5 e 10km. No domingo (14), o Circuito RS - Etapa POA.

Em julho, a primeira prova é a NB42k, que terá a presença de Eliud Kipchoge, bicampeão olímpico da maratona.

Veja abaixo o calendário das próximas provas

Junho

13 - Corrida Solidária de Inverno - 3km, 5km e 10km

14 - Circuito RS - Etapa POA

20 - Corrida Lilás - 3km, 5km e 10km

21 - Circuito das Estações Inverno - 5km, 10km e 15km

28 - Eco Run - 5km e 10km

Julho

12 - NB42K Porto Alegre 2026 - 5km, 10km, 21km e 42km

18 - Circuito Sesc de Corridas - 3km, 5km e 10km

18 - Corrida Equatorial - 3km, 5km e 10km

19 - Pace in Poa - 3km, 5km e 10km

26 - Festival Vamos Passear - 10km e bicicleta