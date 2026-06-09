Aos 44 anos, Serena Williams volta às quadras com vitória em jogo de duplas em Queen's

Serena (E) e Mboko (D) conseguiram vitória em sets diretos. ADRIAN DENNIS / AFP

A lendária tenista Serena Williams retornou às competições nesta terça-feira (9), aos 44 anos, conquistando uma vitória ao lado da jovem canadense Victoria Mboko na primeira rodada da chave de duplas femininas do WTA 500 de Queen's, em Londres.

Serena, detentora de 23 títulos de Grand Slam em simples, não disputava torneios do circuito desde setembro de 2022.

Naquela ocasião, ela foi derrotada na terceira rodada do US Open pela australiana Ajla Tomljanovic, apenas um dia após ter sido eliminada na primeira rodada nas duplas ao lado de sua irmã mais velha Venus.

Ao formar dupla com a promissora Mboko, de 19 anos, a ex-número 1 do mundo mostrou que sua visão de jogo e seus reflexos continuam afiados, vencendo por 7/6 (7/2) e 6/2 a dupla formada pela estadunidense Nicole Melichar-Martinez e a neozelandesa Erin Routliffe, que eram as cabeças de chave número 3.

Serena Williams anunciou na semana passada que retomaria as competições no torneio de Queen's e, na sequência, participaria de outro evento em quadra de grama, em Berlim, na semana seguinte.

Quanto ao seu retorno às competições de simples, Williams declarou em uma coletiva de imprensa no domingo que não há data definida e que ela precisa treinar mais, sem confirmar se retornará às competições de simples nesta nova fase de sua carreira.

Seu marido, Alexis Ohanian, estava nas tribunas durante a partida de retorno nesta terça-feira, ao lado das duas filhas do casal, Olympia e Adira.

Na próxima rodada, válida pelas quartas de final, elas vão encarar a alemã Laura Siegemund e a canadense Leylah Fernandez.

Williams e Mboko poderão enfrentar a dupla da brasileira Luisa Stefani e da também canadense Gabriela Daborwski em uma eventual semifinal.