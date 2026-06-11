Aos 20 anos, estadunidense Ja’Kobe Tharp quebra recorde mundial dos 110 metros com barreiras 

Ja’Kobe Tharp comemora marca. NCAA Track & Filed / Divulgação

O estadunidense Ja’Kobe Tharp, de 20 anos, quebrou o recorde mundial dos 110 metros com barreiras. A marca de 12seg75 foi estabelecida no Campeonato de Atletismo da NCAA em Eugene, na noite de quarta-feira (10).

Tharp, que é aluno da Universidade de Auburn fez uma corrida impecável, abrindo vantagem sobre os demais competidores a cada barreira antes de cruzar a linha de chegada, baixando em 0seg05, o tempo de seu compatriota Aries Merritt, em Bruxelas, em 2012.

O novo recordista conquistou o título mundial sub-20 em 2024 e, um ano depois, venceu os títulos da NCAA em pista coberta e ao ar livre. Ele também venceu o Campeonato dos Estados Unidos, no ano passado, com um recorde pessoal de 13seg01, antes de terminar em sexto lugar na final do Campeonato Mundial.

Na temporada, Ja'Kobe Tharpe está invicto, incluindo as eliminatórias, e em março defendeu seu título nacional da NCAA em pista coberta com o melhor tempo do mundo, 7seg32, o que o colocou em terceiro lugar no ranking mundial de todos os tempos.

A final dos 110 metros com barreiras do Campeonato da NCAA acontece na sexta-feira (12).