Antonelli vence GP de Mônaco e dispara na liderança do Mundial de F1

O piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, venceu o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 neste domingo (7), conquistando sua quinta vitória consecutiva e ampliando sua vantagem na liderança do campeonato mundial.

Antonelli, que largou na pole position e liderou todas as 78 voltas, superou o britânico Lewis Hamilton (Ferrari) e o francês Isack Hadjar (Red Bull).

Antonelli escreveu mais uma página história na Fórmula 1, ao se tornar o vencedor mais jovem do GP de Mônaco, um dos mais emblemáticos da categoria.

"Foi um fim de semana muito sólido. A equipe fez um trabalho incrível e a corrida também foi ótima. Foi um daqueles raros dias em que o ritmo estava fantástico e tudo correu maravilhosamente bem", disse o jovem piloto da Mercedes.

No caso de Hamilton, a segunda posição o levou a igualar recorde de Ayrton Senna de oito pódios no Principado.

A vitória deste domingo é mais um passo em uma temporada praticamente perfeita para o italiano de 19 anos, que agora soma quatro pole positions e cinco vitórias em seis Grandes Prêmios.

No Mundial de pilotos, isso se traduz em uma vantagem de 66 pontos sobre Hamilton e 68 pontos sobre seu companheiro de Mercedes, o britânico George Russell, que terminou fora da zona de pontuação após receber uma penalidade nas voltas finais da corrida.

- Decepção de Verstappen -

A decepção do dia foi do tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull). Segundo no grid, o holandês teve um problema elétrico na largada e foi obrigado a abandonar a prova na primeira volta.

Hamilton, heptacampeão mundial, evitou um desastre para a Ferrari, que parecia pronta para um pódio duplo ao lado de Charles Leclerc. No entanto, o piloto monegasco bateu no muro na última curva, a 12 voltas do fim.

Hadjar, que teve problemas com o motor de sua Red Bull, garantiu o segundo pódio de sua carreira.

O francês Pierre Gasly (Alpine) cruzou a linha de chegada em terceiro, mas terminou em sétimo após receber duas penalidades de cinco segundos por excesso de velocidade nos boxes.

O tailandês Alex Albon (Williams), o francês Esteban Ocon (Haas) e o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) completaram o top 10.

Alonso, que havia cruzado em 11º, herdou a décima posição do mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que caiu para 15º depois de ter sido punido por se posicionar de maneira errada no grid de largada.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi), que largou dos boxes, terminou na 11ª colocação.

- Corrida interrompida -

Além dos resultados e tempos, o GP de Mônaco deste ano foi marcado por uma interrupção de meia hora, a dez voltas do final, devido às condições do asfalto na última curva do circuito de rua.

O "safety car" entrou na pista após o acidente de Leclerc naquela curva e a direção de prova decidiu acionar a bandeira vermelha para inspecionar as condições naquele trecho, pois uma placa de asfalto na curva 19 apresentava sinais de danos graves.

Após a intervenção para garantir a segurança naquele trecho e solucionar o problema, a corrida pôde ser retomada para as voltas finais, nas quais Antonelli não deixou a liderança em nenhum momento.

-- Resultado do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1:

1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 2h23:34.860

2. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +6.271

3. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) +23.394

4. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +24.261

5. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +26.553

6. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) +29.010

7. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) +30.369

8. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +33.413

9. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) +37.140

10. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) +41.899

11. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +42.748

12. George Russell (GBR/Mercedes) +43.353

13. Nico Hülkenberg (ALE/Audi) +44.102

14. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) +48.964

15. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) +39.153

16. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +8 voltas

Volta mais rápida da corrida: Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:13.481 na 76ª volta (velocidade média: 213,655 km/h)

- Abandonos:

Max Verstappen (HOL/Red Bull): problema elétrico na 1ª volta

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac): problema mecânico na 16ª volta

Oliver Bearman (GBR/Haas): problema mecânico na 28ª volta

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes): problema mecânico na 44ª volta

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda): acidente na 57ª volta

Charles Leclerc (MON/Ferrari): acidente na 65ª volta

Carlos Sainz (ESP/Williams): acidente na 71ª volta (classificado)

-- Classificação do Mundial de Fórmula 1 2026 após o Grande Prêmio de Mônaco:

. Campeonato de pilotos:

1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 156 pontos

2. Lewis Hamilton (GBR) 90

3. George Russell (GBR) 88

4. Charles Leclerc (MON) 75

5. Oscar Piastri (AUS) 60

6. Lando Norris (GBR) 58

7. Max Verstappen (HOL) 43

8. Isack Hadjar (FRA) 29

9. Liam Lawson (NZL) 26

10. Pierre Gasly (FRA) 26

11. Oliver Bearman (GBR) 18

12. Franco Colapinto (ARG) 15

13. Arvid Lindblad (GBR) 13

14. Carlos Sainz (ESP) 6

15. Alexander Albon (TAI) 5

16. Esteban Ocon (FRA) 3

17. Gabriel Bortoleto (BRA) 2

18. Fernando Alonso (ESP) 1

19. Nico Hülkenberg (ALE) 0

20. Sergio Pérez (MEX) 0

21. Valtteri Bottas (FIN) 0

22. Lance Stroll (CAN) 0

. Campeonato de construtores:

1. Mercedes 244 pontos

2. Ferrari 165

3. McLaren-Mercedes 118

4. Red Bull 72

5. Alpine-Mercedes 41

6. Racing Bulls-Red Bull 39

7. Haas-Ferrari 21

8. Williams-Mercedes 11

9. Audi 2

10. Aston Martin-Honda 1

11. Cadillac-Ferrari 0