Antonelli chega a Montmeló em busca de mais uma vitória

O piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que vem dominando a Fórmula 1 este ano após vencer os últimos cinco Grandes Prêmios, buscará ampliar sua sequência impressionante neste fim de semana na etapa da Catalunha, onde seu companheiro de equipe, o inglês George Russell, espera deixar para trás as dificuldades recentes.

Após três corridas em circuitos mistos de rua (Miami e Montreal) e de rua (Mônaco), o padoque retorna a um traçado mais tradicional em Montmeló, uma pista que os pilotos conhecem bem, já que sessões de testes são regularmente realizadas nela.

O circuito da Catalunha também é considerado a pista mais representativa da F1, com uma combinação de longas retas e curvas tanto lentas quanto rápidas que expõem os pontos fortes e fracos de cada carro.

"Será um fim de semana interessante para nós. Veremos como as atualizações introduzidas no Canadá se comportam, já que, entre o clima frio de lá e as características únicas do circuito de Mônaco, não conseguimos realmente avaliar todo o potencial do carro", explicou Antonelli.

Apesar da pouca idade, o italiano de 19 anos parece não se abalar com a pressão e mantém os pés no chão, mesmo com a imprensa já o apontando como o grande favorito ao título mundial.

"No ano passado, eu duvidava muito de mim mesmo, especialmente durante o verão europeu. Mas este ano é diferente. Acho que amadureci muito durante minha primeira temporada na F1, não apenas como piloto, mas como pessoa. Estou feliz por ter passado por aqueles momentos difíceis no ano passado. Eles me ajudaram a crescer, e não tenho mais essas dúvidas", explicou ele.

"Mas ainda há dúvidas. Até onde posso chegar nas próximas semanas? O quanto posso evoluir e qual é o meu potencial?", acrescentou.

- Russell resignado -

Os rivais do italiano parecem ter as respostas para essas perguntas, já que todos apontam Antonelli como o piloto a ser batido.

Seu companheiro de equipe na Mercedes, o britânico Russell, parece conformado em vê-lo conquistar o título, já que está 68 pontos atrás na classificação do Mundial, onde ocupa a terceira posição, dois pontos atrás de seu compatriota Lewis Hamilton (Ferrari).

"Tenho a sensação de não sentir mais muita pressão. Vou tentar aproveitar cada corrida e parar de pensar no campeonato, que parece fora de alcance. Quero simplesmente curtir as corridas, pilotar rápido e mostrar do que sou capaz, assim como tenho feito desde o início da minha carreira na F1", explicou Russell.

- Clima de despedida -

Para a torcida local, o Grande Prêmio deste fim de semana pode marcar a última oportunidade de ver o icônico Fernando Alonso (Aston Martin), que fará 45 anos no próximo mês, correr no circuito.

"Será um fim de semana especial, provavelmente minha última corrida de Fórmula 1 em Barcelona. Então, obrigado a todos", disse Alonso à imprensa nesta quinta-feira.

"Ainda não tenho nada em mente. Tomarei a decisão sobre continuar ou não depois do verão [no hemisfério norte], mas Barcelona não estará no calendário do ano que vem. Se não sei o que farei no próximo ano, não posso ter certeza do que farei daqui a dois anos", observou ele.

Alonso, bicampeão da prova em Montmeló (2006 e 2013), conquistou seu primeiro ponto na temporada no último fim de semana, em Mônaco.

--- Classificação:

- Mundial de pilotos:

1. Kimi Antonelli (ITA) 156 pts

2. Lewis Hamilton (GBR) 90

3. George Russell (GBR) 88

4. Charles Leclerc (MON) 75

5. Oscar Piastri (AUS) 60

6. Lando Norris (GBR) 58

7. Max Verstappen (HOL) 43

8. Isack Hadjar (FRA) 29

9. Liam Lawson (NZL) 26

10. Pierre Gasly (FRA) 26

11. Oliver Bearman (GBR) 18

12. Franco Colapinto (ARG) 15

13. Arvid Lindblad (GBR) 13

14. Carlos Sainz Jr (ESP) 6

15. Alexander Albon (TAI) 5

16. Esteban Ocon (FRA) 3

17. Gabriel Bortoleto (BRA) 2

18. Fernando Alonso (ESP) 1

19. Nico Hülkenberg (ALE) 0

20. Valtteri Bottas (FIN) 0

21. Sergio Pérez (MEX) 0

22. Lance Stroll (CAN) 0

- Mundial de construtores:

1. Mercedes 244 pts

2. Ferrari 165

3. McLaren-Mercedes 118

4. Red Bull 72

5. Alpine-Mercedes 41

6. Racing Bulls-Red Bull 39

7. Haas-Ferrari 21

8. Williams-Mercedes 11

9. Audi 2

10. Aston Martin-Honda 1

11. Cadillac-Ferrari 0