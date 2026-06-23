Antoine Semenyo, um jogador-chave de Gana e ameaça 'interna' para a Inglaterra

Antoine Semenyo sabe, melhor do que a maioria, o que esperar da Inglaterra na Copa do Mundo. Contra todos os prognósticos, o atacante ganês busca levar os 'Black Stars' ('Estrelas Negras') à vitória nesta terça-feira (23) contra o país onde nasceu.

O ponta do Manchester City pode desempenhar um papel fundamental em Boston, onde Gana tentará chegar à fase de mata-mata pela primeira vez desde a campanha que os levou às quartas de final em 2010.

A seleção de Gana precisou de um gol nos acréscimos para garantir uma vitória apertada sobre o Panamá na estreia pelo Grupo L.

Semenyo está em uma posição privilegiada para compreender o desafio que terá pela frente contra a Inglaterra, equipe que conta em seu elenco com três defensores do City: John Stones, Nico O'Reilly e Marc Guehi.

"Estou muito ansioso por esse desafio", disse o atacante. "Todos na seleção de Gana estão empolgados, e queremos mostrar do que somos capazes. Sinto que vou deixar minha marca".

Semenyo disputa sua segunda Copa do Mundo, desta vez como um artilheiro consolidado da Premier League, mas já esteve perto de desistir do sonho de se tornar jogador profissional.

Quatro anos podem transformar uma carreira no futebol, como mostra a ascensão meteórica do jogador do City desde a eliminação de Gana na fase de grupos no Catar.

- "Jamais recusaria" jogar por Gana -

Limitado a apenas 19 minutos em duas entradas saindo do banco de reservas na Copa do Mundo de 2022, ele deu o salto rumo ao futebol inglês pouco mais de um mês depois, se transferindo do Bristol City para o Bournemouth.

Aos 26 anos, ele praticamente não olhou para trás. Sua ascensão espetacular esconde uma trajetória marcada pela rejeição que o levou a considerar uma carreira completamente diferente.

Após três anos no Bournemouth, o City acionou sua cláusula de rescisão em janeiro, em uma negociação de cerca de 86 milhões de dólares (cerca de R$ 443,7 milhões na cotação atual), superando a concorrência de Liverpool, Manchester United, Chelsea e Tottenham.

Semenyo rapidamente conquistou a torcida do City, marcando um dos grandes gols da final da Copa da Inglaterra com uma finalização ousada de calcanhar que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea, em Wembley.

Houve um toque de ironia no momento: ele nasceu a poucos passos de Stamford Bridge, o estádio do Chelsea, no oeste de Londres.

Apesar de ter passado toda a sua vida na Inglaterra, Semenyo afirmou que nunca teve dúvidas sobre representar Gana, o país de origem de seus pais.

"Vivendo na Inglaterra, você ouve comentários como: 'Você deveria defender a Inglaterra'. Mas essa nunca foi realmente uma possibilidade que eu considerei. Gana demonstrou interesse em mim quando eu tinha 19 ou 20 anos, então eu jamais recusaria isso", disse ele à Fifa.

- Futebol no sangue -

O caráter e a resiliência de Semenyo foram forjados durante a sua juventude. Após ser rejeitado por Arsenal, Tottenham, Crystal Palace e Millwall, ele se afastou do futebol por um ano.

Mas o futebol está no seu sangue. Seu pai, Larry, jogou ao lado do ex-atacante do Leeds, Tony Yeboah, na primeira divisão de Gana, enquanto seu irmão mais novo, Jai, pertence ao clube francês Lorient.

Semenyo acabou retornando às categorias de base e, por fim, deu o salto para o futebol profissional, chamando a atenção de vários clubes enquanto cursava ciências do esporte.

Ele escolheu o Bristol City e assinou seu primeiro contrato logo após fazer 18 anos. As oportunidades não surgiram facilmente. O clube o emprestou diversas vezes no início de sua carreira antes que ele conseguisse conquistar seu espaço na equipe principal.

Ele estreou pela seleção de Gana em junho de 2022 e acabou se transferindo para a Premier League, onde se consolidou como um dos pontas mais perigosos da competição sob o comando de Andoni Iraola.

- Ainda não atingiu o pico -

Pep Guardiola acredita que seus melhores anos ainda estão por vir.

"Aprendi muito com ele (Guardiola)", disse Semenyo após a vitória sobre o Panamá. "Ele é incrível, um dos melhores treinadores do mundo, e fico feliz em poder dizer que trabalhei com ele por seis meses".

A chegada de Semenyo ao City consolidou sua reputação como um dos atacantes mais formidáveis do futebol inglês, mas ele não esqueceu o trabalho árduo necessário para chegar onde está hoje.

"Essa é a minha mentalidade agora. Tenho que ser resiliente. Tenho que trabalhar mais do que o cara ao meu lado. Sempre tive isso, a vida toda. Isso me dá aquele algo a mais na luta, aquele toque extra de agressividade", disse o jogador à Sky Sports no ano passado.

Agora, ele é o homem que busca abalar a campanha da Inglaterra na Copa do Mundo.