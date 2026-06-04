Andreeva vence Kostyuk e vai à final de Roland Garros

A tenista russa Mirra Andreeva, número 8 do mundo aos 19 anos, garantiu uma vaga em sua primeira final de Roland Garros ao derrotar a ucraniana Marta Kostyuk (15ª do ranking), que estava invicta no saibro nesta temporada, com parciais de 6-1 e 6-3 em apenas 1 hora e 16 minutos.

Um talento precoce que chegou às semifinais de Roland Garros em 2024 aos 17 anos, a siberiana, que busca de seu primeiro título de Grand Slam, enfrentará sua compatriota Diana Shnaider (23ª) ou a polonesa Maja Chwalinska (114ª) na final de sábado.

"Estou muito feliz com a maneira como joguei, por ter conseguido vingar a final de Madri (perdida para Kostyuk) e por me classificar para a minha primeira final de Grand Slam", declarou Andreeva em sua entrevista na quadra.

Na partida mais importante de sua carreira, a ucraniana de 23 anos, que estava invicta na temporada de saibro até esta partida, tendo conquistado títulos em Madri e Rouen, foi uma sombra da jogadora que vinha sendo nas últimas semanas.

Nervosa e incapaz de se adaptar às condições climáticas, particularmente ao vento forte que soprava na quadra Philippe Chatrier, Kostyuk não conseguiu repetir o desempenho notável que vinha exibindo nos últimos meses.

Vacilante (cometeu 17 erros não forçados no primeiro set e 34 no total) e incapaz de causar impacto com seu saque, a ucraniana conseguiu confirmar apenas um de seus games de serviço. Com isso, se viu em desvantagem de um set após apenas meia hora de jogo.

Cada vez mais frustrada e incapaz de encontrar o ritmo necessário para incomodar Andreeva, que simplesmente precisava aguardar os erros da adversária, Kostyuk parecia condenada ao enfrentar um break point que permitiria à russa abrir uma vantagem decisiva de 5 a 1 no segundo set.

No entanto, a ucraniana não só conseguiu confirmar o seu saque, como, no game seguinte, garantiu a primeira quebra de serviço da partida, empatando o placar.

Contudo, essa recuperação durou pouco, já que Kostyuk perdeu o seu serviço novamente no game seguinte, selando a sua eliminação.

Com esta classificação, Andreeva iguala agora a sua treinadora, Conchita Martínez, que chegou à final de Roland Garros em 2000 contra a francesa Mary Pierce.

Caso conquiste o título, a russa também igualará a espanhola, que de fato conquistou um troféu de Grand Slam, embora o seu não tenha sido em Paris, mas sim em Wimbledon (em 1994, quando venceu Martina Navratilova).