Andreeva vence Chwalinska e é campeã de Roland Garros aos 19 anos

A jovem tenista russa Mirra Andreeva, atual número 8 do mundo, conquistou seu primeiro título de Grand Slam neste sábado (6), aos 19 anos, com a vitória sobre a polonesa Maja Chwalinska (N.114) na final de Roland Garros.

Andreeva fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e 22 minutos na quadra Philippe Chatrier.

Com 19 anos e 39 dias, a tenista nascida na cidade de Krasnoyarsk se torna a jogadora mais jovem a vencer em Paris desde a americana Monica Seles, que tinha 16 anos e meio quando conquistou o primeiro de seus três títulos consecutivos em Roland Garros, em 1990.

O título coroa a ascensão de Andreeva, que venceu seu primeiro jogo no circuito da WTA aos 15 anos.

Campeã dos WTA 1000 de Dubai e de Indian Wells no ano passado, a jovem russa acrescenta o primeiro Grand Slam à sua galeria de troféus em sua primeira final.

Chwalinska, que foi sensação em Paris, terá como consolo a 21ª posição no ranking, a melhor classificação de sua carreira, a partir da próxima semana.

A polonesa de 24 anos fez história em Roland Garros ao se tornar a jogadora com a pior classificação a chegar à final desde a criação do ranking da WTA, em 1975.

Ela também é a única tenista vinda do qualifying a ter chegado tão longe no saibro francês.

No início da partida, Chwalinska exibiu seu estilo único, com uma boa variedade de golpes, o que surpreendeu Andreeva.

Mas quando o placar marcava 3-3 no primeiro set, a russa, mais agressiva, começou a impor seu ritmo, impulsionada por um saque eficiente, e fechou a parcial em 42 minutos.

No segundo set, Andreeva elevou o nível e rapidamente abriu 5-0. Após uma breve reação de Chwalinska, que venceu dois games consecutivos, a russa selou a vitória conseguindo mais uma quebra de saque.