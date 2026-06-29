Almir Júnior é campeão do salto triplo no Pan-Americano de Atletismo

Almir venceu e garantiu vaga no Pan de Lima em 2027. Sebastián Lasquera / Atletismo Sudamericano/Divulgação

Almir Júnior conquistou neste domingo (28) a medalha de ouro do salto triplo no Campeonato Pan-Americano de Atletismo, em Medellín, Colômbia.

O atleta da Sogipa obteve a marca de de 17m24cm e superou o compatriota Elton Petronilho (Pinheiros-SP), que obteve a medalha de prata, com 16m53 cm. O bronze ficou com o estadunidense Brandon Green, com 16m47cm.

Esta foi a terceira vez no ano que Almir superou a barreira dos 17 metros. Ele fez 17m01cm, em Doha, pela Diamond League, no dia 19 de junho, e 17m02cm, no Circuito Paulista Open, em São Paulo, em março.

Vagas nos Jogos Pan-Americanos de 2027

Esta é a primeira edição do evento da Associação Pan-Americana de Atletismo (APA) e os campeões das provas individuais se classificaram para os Jogos Pan-Americanos de Lima, Peru, que serão realizados de 23 de julho a 8 de agosto de 2027.

Outros pódios do Brasil

Ouro

Juliana venceu no salto com vara. Fernanda Paradizo / Divulgação/CBAt

Andressa de Morais (Pinheiros-SP) - lançamento do disco - 58m87cm

Willian Dourado (Pinheiros-SP) - arremesso do peso - 20m53cm

Juliana Campos (Praia Clube-MG) - salto com vara - 4m45cm

Vitória Sena (Praia Clube-MG) - 100 m com barreiras - 12egs59

Gabriele Souza dos Santos (Pinheiros-SP) - salto triplo - 14m18cm

Eduardo Ribeiro Moreira (Pinheiros-SP) - 800 m - 1min45seg07

Prata

Ana Carolina Azevedo (Pinheiros-SP) - 100 m - 11seg18

Rafael Pereira (Associação de Atletismo Blumenau-SC) - 110 m com barreiras - 13seg42

Erik Felipe Barbosa Cardoso, Gabriela Silva Mourao, Felipe Bardi dos Santos e Ana Carolina de Jesus Azevedo - revezamento 4x100 m misto - 41seg55

Regiclécia Cândido da Silva (Pinheiros-SP) - salto triplo - 13m79cm

Bronze