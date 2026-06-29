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Almir Júnior é campeão do salto triplo no Pan-Americano de Atletismo

Com a marca de 17m24cm, atleta da Sogipa garantiu vaga para os Jogos Pan-Americanos de 2027 em Lima

André Silva

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