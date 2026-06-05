Almir Júnior é sétimo no salto triplo da Diamond League de Roma

Almir Junior já tem calendário definido. Fernanda Paradizo / Divulgação/CBAt

Almir Júnior, da Sogipa, disputou nesta quinta-feira (4), a quarta etapa da temporada da Diamond League. Em Roma, na Itália, ele participou do tradicional Golden Gala Pietro Mennea e terminou na sétima posição no salto triplo.

O triplista brasileiro acertou apenas duas de suas cinco tentativas. Na primeira, fez 15m81cm e, na segunda, 16m22cm. Os outros três saltos acabaram invalidados.

A medalha de ouro ficou com o cubano naturalizado italiano Andy Hernández, que fez 17m59cm.

Calendário

Almir Júnior seguirá para um período de treinamento internacional em Madri, na Espanha, além de participar de competições do circuito mundial. Entre os compromissos previstos estão etapas da Diamond League, o Campeonato Pan-Americano, o Troféu Brasil de Atletismo e os Jogos Sul-Americanos, na Argentina.

Outros destaques

Nos 110 metros com barreiras masculino, o estadunidense Trey Cunningham fez 12seg98 e quebrou o recorde do meeting, além de estabelecer o melhor tempo do ano.

A eslovaca Emma Zapletalová venceu os 400 metros com barreiras feminino com 52seg58, quebrando o recorde nacional e assumindo a liderança do ranking da temporada.

Já a etíope Likina Amebaw fez 14min18seg41 para se tornar a líder do ano nos 5.000 metros feminino.

O arremesso do dardo masculino também teve recorde do meeting e nacional, além de melhor marca do ano. Com 92m62cm, Rumesh Tharanga Pathirage, do Sri Lanka, foi o vencedor da prova.

Já o estadunidense Noah Lyles correu em 9seg88 para vencer os 100 metros, ficando 0seg06 à frente do camaronês Emmanuel Eseme e a 0seg07 de Letsile Tebogo, de Botsuana.