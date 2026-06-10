Alison dos Santos vence etapa da Noruega da Diamond League e segue invicto na temporada

O brasileiro Alison dos Santos manteve sua invencibilidade na temporada. Nesta quarta-feira (10), ele venceu a prova dos 400 metros com barreiras do Oslo Billet Games, na Noruega, sexta etapa da Diamond League.
Piu superou seu grande rival, o norueguês Karsten Warholm ao cravar 46seg89, contra 47seg40 do europeu. O pódio ainda teve o estadunidense Caleb Dean, que ficou em terceiro com 48seg22.
— É bom sair de cada corrida com uma vitória, não importa quem esteja na disputa. Isso é bom para a nossa autoconfiança, dá um ânimo extra. O Karsten é mais agressivo na corrida e eu estou aprendendo a ser mais rápido, tentando alcançá-lo e ao Rai (Benjamin), o que torna tudo mais emocionante. Nunca vai ser fácil para ninguém, sei que posso fazer grandes coisas lá na pista e não quero ser aquele cara que se contenta com o segundo lugar — disse Alison, após a prova.
Outro brasileiro, Matheus Lima, foi quarto colocado com 48seg37.
Almir Júnior termina em último no salto triplo
Em uma prova com muita variação de vento, Almir Júnior foi o último colocado no salto triplo. O atleta da Sogipa acertou apenas um, de seus cinco saltos, e com 15m85cm e foi o sétimo colocado.
A medalha de ouro ficou com o jamaicano Jordan Scott, que fez 17m66cm. Esta marca é mesma que ele obteve em Caguas (Porto Rico), em maio. Porém, como a velocidade do vento, no momento do salto, era de 2,6 m/s, superando o limite permitido de até 2 m/s, para efeitos de ranking, ela não é considerada.
O pódio ainda teve o cubano naturalizado Andy Díaz Hernández, com 17m59cm, e o argelino Yasser Triki, com 17m43cm.
Outros destaques
Nos 800 metros masculino, o estadunidense Cooper Lutkenhaus, 17 anos, atual campeão mundial indoor, voltou a quebrar a melhor marca do ano e com 1min42seg08 manteve a liderança do ranking, O tempo ainda foi o recorde júnior das Américas.
A atual campeã mundial indoor, a etíope Freweyni Hailu, venceu os 3.000 metros feminino, com 8min24seg22, e estabeleceu a melhor marca da temporada.
O etíope Addisu Yihune venceu os 5.000 metros masculino com 12min47seg62 e assumiu a liderança do ranking da temporada, baixando em quase 10 segundos a marca anterior.
No arremesso de peso feminino, a estadunidense Chase Jackson, bicampeã mundial, quebrou o recorde da competição. Ela marcou 20m74cm, em sua primeira tentativa, superando os 20m26cm da neo-zelandesa Valarie Adams, que perdurava 15 anos.