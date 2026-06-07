Alison dos Santos e Matheus Lima fazem dobradinha brasileira na Diamond League

Os brasileiros Alison dos Santos e Matheus Lima fizeram uma dobradinha, neste domingo (7), na quinta etapa da Diamond League, realizada no Estádio Olímpico de Estocolmo, na Suécia.
Na disputa dos 400 metros com barreiras, Piu venceu mais uma vez, com 47seg11, e segue invicto na prova em 2026, enquanto Matheus fez a sua melhor marca pessoal (47seg37) e correu a prova abaixo dos 48 segundos pela primeira vez na carreira.
— Gosto muito deste estádio e desta pista, estou simplesmente feliz por estar aqui. Daqui a três dias é Oslo e nesta temporada estou tentando chegar à final da Diamond League, bem como ao Mundial, em setembro. Trabalho para melhorar e evoluir e ainda é cedo na temporada para nós — disse Alison, após a prova.
Dono de duas medalhas olímpicas de bronze, o brasileiro aproveitou para entrar no clima da Copa do Mundo, que começa nesta semana na América do Norte.
— Usei uma camisa da Suécia na conferência de imprensa para celebrar o dia nacional do País e estou ansioso pelo Mundial (Copa). Se nós (Brasil) jogarmos contra a Suécia, vou ter pena de vocês — brincou o atleta do Pinheiros (SP), com o público local.
O pódio ainda teve o alemão Emil Agyekum, que marcou 47seg72 e garantiu o bronze.
A próxima etapa da Diamond League está marcada para o dia 10, em Oslo, na Noruega.