Alexander Zverev é campeão de Roland Garros, seu primeiro título de Grand Slam

Alexander Zverev finalmente quebrou sua maldição pessoal e conquistou seu primeiro título de Grand Slam, ao se sagrar campeão de Roland Garros neste domingo (7), derrotando na final o italiano Flavio Cobolli.

Zverev fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5/7) e 6-1, em quatro horas e 17 minutos na quadra Philippe Chatrier.

O tenista alemão, número três do mundo, confirmou o favoritismo contra Cobolli e evitou mais surpresas no encerramento de um torneio repleto de reviravoltas.

Esta foi a quarta vez que Zverev disputou uma final de Grand Slam, tendo perdido as três anteriores: o US Open de 2020 para Dominic Thiem, Roland Garros em 2024 para Carlos Alcaraz e o Aberto da Austrália de 2025 para Jannik Sinner.

Mas desta vez, tudo correu rapidamente a seu favor, primeiro com a desistência por lesão do campeão das duas edições anteriores, Alcaraz, e com as eliminações inesperadas do número um do mundo, Sinner, e de Novak Djokovic, vencedor de 24 Grand Slams, já na primeira semana do torneio.

Zverev rapidamente se tornou o grande favorito e ficou com toda a pressão sobre os ombros, mas lidou perfeitamente, como mostrou nas sólidas vitórias contra dois dos jogadores mais promissores do circuito: o espanhol Rafa Jódar, nas quartas de final, e o tcheco Jakub Mensik, nas semifinal.

- Cabeça fria -

Na final, contra um Cobolli mais descansado por ter passado pelas semis sem jogar devido à desistência do adversário, o alemão manteve a cabeça fria mesmo após o baque emocional de perder dois sets, o que prolongou sua espera.

A primeira parcial foi um passeio de Zverev, que o venceu por 6-1 em 39 minutos, com três quebras de serviço.

No segundo set, no entanto, Cobolli reagiu e, com uma única quebra, abriu 4-3 e não desperdiçou a vantagem até fechar em 6-4.

A batalha permaneceu muito equilibrada no terceiro set, com longas trocas de bola e ambos os jogadores mantendo seus serviços, até que, com 5-4 a favor, Zverev conseguiu a quebra que lhe deu a vitória por 6-4.

No quarto set, que foi especialmente disputado, Cobolli conseguiu prolongar o suspense após uma maratona que foi decidida no tie-break.

Mas no set decisivo, Zverev apagou o incêndio, abrindo rapidamente uma vantagem de 4-0, incluindo duas quebras de serviço, antes de fechar a partida com um inapelável 6-1.

Cobolli, portanto, não conseguiu repetir sua vitória sobre o alemão em abril, em Munique, e o tênis italiano terá que esperar pelo menos mais um ano para levantar o troféu de Roland Garros. O último campeão do país foi Adriano Panatta, em 1976, que foi justamente quem entregou a Taça dos Mosqueteiros a Zverev.

- Seguindo os passos de Becker e Graf -

Com este título, a Alemanha conquista um território tradicionalmente hostil. Na "Era Aberta" (desde 1968), apenas Steffi Graf venceu em Roland Garros, sendo campeã seis vezes na chave feminina, a última delas em 1999.

Para encontrar os títulos alemães anteriores no torneio masculino em Paris, é preciso voltar muito nos registros, até a década de 1930, com Gottfried von Cramm (1934, 1936) e Henner Henkel (1937).

O último título de Grand Slam masculino conquistado por um tenista alemão data de 30 anos atrás, quando Boris Becker venceu o Aberto da Austrália.

No século XXI, Angelique Kerber foi a única representante da Alemanha a vencer Grand Slams, com os títulos do Aberto da Austrália e do US Open em 2016 e de Wimbledon em 2018.