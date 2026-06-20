Alemanha vence Costa do Marfim de virada (2-1) e se garante na próxima fase da Copa

Com dois gols de Deniz Undav, a Alemanha venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 neste sábado (20), em Toronto, e se classificou para a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026.
Undav virou o placar no segundo tempo (68' e 90'+4), depois que os 'Elefantes' foram para o intervalo em vantagem pelo gol de Franck Kessié (30').
A seleção alemã, que na estreia goleou Curaçao por 7 a 1, soma seis pontos e lidera o Grupo E, enquanto a Costa do Marfim permanece com os três pontos que conquistou com a vitória sobre o Equador por 1 a 0 na primeira rodada.
Na última rodada da chave, a Alemanha enfrentará o Equador e a Costa do Marfim jogará contra Curaçao.
O jogo em Toronto recompensou a resiliência da equipe de Julian Nagelsmann, que fez as substituições certas no intervalo, colocando Undav em campo. Ao mesmo tempo, puniu a falta de oportunismo dos marfinenses, que desperdiçaram diversas chances de liquidar a fatura.
A Costa do Marfim cumpriu os prognósticos e impôs um estilo de jogo de contra-ataque. Uma arrancada fulminante pela esquerda de Yan Diomandé, o craque da equipe africana, resultou em um cruzamento que, após um erro da defesa alemã, levou ao gol de Kessié.
A Alemanha sentiu o golpe e passou um longo período sem conseguir reagir.
Nem Jamal Musiala, nem Aleksandar Pavlovic conseguiram aproveitar a maior posse de bola. Nagelsmann, o técnico mais jovem desta Copa do Mundo (38 anos), percebeu e substituiu ambos por Undav e Nadiem Amiri.
Com a Costa do Marfim sentindo o desgaste físico, a Alemanha acelerou o ritmo e a defesa da equipe africana falhou em momentos cruciais, o que acabou custando a derrota.
Escalações:
Alemanha: Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck (Rüdiger, 46'), Brown - Sané (Leweling, 60'), Nmecha - Musiala (Undav 60'), Pavlovic (Amiri, 60'), Wirtz - Havertz (Goretzka, 85'). Técnico: Julian Nagelsmann
Costa do Marfim: Yahia Fofana - Singo (Doué, 83'), Kossounou, Agbadou, Konan - Kessie, Sangaré (Seko Fofana, 75'), Inao Oulai - Ahmad Diallo (Adingra, 75'), Bonny (Guessand, 75'), Jan Diomande (Pepe, 85'). Técnico: Emerse Faé
* AFP