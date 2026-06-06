Alemanha corta Lennart Karl por lesão e convoca Ouédraogo para Copa

A joia da seleção alemã Lennart Karl, de 18 anos, que sofreu uma lesão na coxa esquerda durante um treino nesta sexta-feira (5), está fora da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte (11 de junho a 19 de julho) e foi substituído por Assan Ouédraogo.

"'Lenny' rompeu uma fibra muscular hoje, durante o último treino, e está fora devido à lesão. Desejamos uma boa recuperação. Estamos pensando em você", declarou a Federação Alemã de Futebol (DFB) em sua conta no Instagram.

Destaque desta temporada pelo Bayern de Munique, Karl rapidamente se firmou no rodízio de jogadores da equipe bicampeã alemã. Ele fez sua estreia pela seleção alemã em março e foi titular pela primeira vez em um amistoso contra a Finlândia (4 a 0), no domingo, em Mainz, onde impressionou ao dar uma assistência.

Para suprir sua ausência, o técnico Julian Nagelsmann convocou Assan Ouédraogo. O meia-atacante do RB Leipzig, de 20 anos, fez sua única partida pela Alemanha em novembro passado, contra a Eslováquia, marcando seu primeiro gol na vitória por 6 a 0 que garantiu a classificação para a Copa do Mundo.

"Com Assan Ouédraogo, recebemos agora um jogador que, assim como 'Lenny', teve um início fantástico conosco. Ele também é muito talentoso e precisa jogar aqui com coragem e leveza", comentou Nagelsmann, conforme citado pela DFB.

Depois de sofrer uma lesão no joelho esquerdo logo após sua primeira convocação, Ouédraogo ficou afastado dos gramados até o final de março. A 'Mannschaft' enfrenta os Estados Unidos neste sábado, em Chicago, às 15h30 (horário de Brasília)) em seu último amistoso preparatório antes da Copa do Mundo.

Nagelsmann também confirmou que o goleiro Manuel Neuer, que deixou a aposentadoria da seleção visando a Copa do Mundo de 2026, não jogará contra os EUA, embora espere contar com ele na estreia da Alemanha no Mundial, contra Curaçao, em 14 de junho, em Houston.

"Na idade dele, ele não precisa de uma fase de preparação", disse o técnico. "Ele sabe lidar com situações de alta pressão e está chegando ao auge da forma física. No entanto, não queremos correr riscos amanhã."

--- Lista de jogadores da Alemanha:

Goleiros (3): Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern de Munique), Alexander Nübel (Stuttgart)

Jogadores defensivos (12): Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Gross (Brighton/ENG), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid/ESP), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Jonathan Tah (Bayern de Munique), Malick Thiaw (Newcastle/ING)

Jogadores ofensivos (13): Nadiem Amiri (Mainz), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Kai Havertz (Arsenal/ING), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern de Munique), Assan Ouédraogo (RB Leipzig), Leroy Sané (Galatasaray/TUR), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool/ING), Nick Woltemade (Newcastle/ENG)

Obs: o goleiro Jonas Urbig (Bayern de Munique) não está na lista, mas fará a viagem com a seleção alemã.