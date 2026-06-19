Alemanha busca impor domínio na Copa do Mundo diante da Costa do Marfim

A Alemanha busca manter o pé no acelerador diante de uma Costa do Marfim em alta no sábado (20) em Toronto, em um duelo que premiará seu vencedor com uma classificação à segunda fase da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.

A tetracampeã do mundo (1954, 1974, 1990 e 2014) mostrou sua reputação ao golear a estreante Curaçao por 7 a 1 no primeiro jogo do Grupo E, mas o confronto da segunda rodada contra os africanos servirá de termômetro para medir seu nível real.

A 'Mannschaft' de Julian Nagelsmann, de 38 anos, tem na América do Norte a obrigação histórica de enterrar as humilhantes eliminações na fase de grupos sofridas na Rússia, em 2018, e no Catar, em 2022.

Seu treinador, o mais jovem do Mundial, concentra os holofotes enquanto tenta reconstruir o DNA da Alemanha.

Após estrear com uma goleada, Nagelsmann celebrou a "paciência" e a "intensidade" demonstradas por sua equipe. Também advertiu que a Alemanha não vai "descansar sobre os louros" e vai dar tudo de si contra a Costa do Marfim e, no encerramento do Grupo E, contra o Equador, em 25 de junho, em East Rutherford, Nova Jersey.

No jogo contra Curaçao, a equipe alemã começou discreta e foi crescendo até neutralizar completamente uma seleção que mostrou que pode carecer de futebol, mas que tem ímpeto de sobra.

O meia-atacante do Bayern de Munique Jamal Musiala marcou seu primeiro gol em uma Copa do Mundo e confirmou que é um dos jogadores a serem observados na equipe alemã.

Para o capitão Joshua Kimmich, é fundamental manter os pés no chão e aceitar que a goleada da estreia foi obtida contra uma seleção que está fora do grupo de equipes de "alto nível". Ele também destacou o jogo físico da Costa do Marfim e seus "jogadores espetaculares no ataque".

Os elogios adoçam um adversário complicado já na preparação, devido às idas e vindas em torno de Elye Wahi, o atacante de 23 anos que quase ficou fora da partida contra a Alemanha por um problema com o visto.

O Canadá atrasou a autorização de entrada do jogador do Nice no país, a fim de solicitar informações complementares sobre sua situação jurídica, após a suspeita de que esteja envolvido em um caso de apostas esportivas manipuladas na França.

Mas na tarde de quinta-feira, a Federação Marfinense de Futebol (FIF) confirmou que foram obtidas "as autorizações necessárias" para a entrada do atleta em Toronto, para jogar a partida às 17h00 de sábado.

- "Mentalidade vencedora" -

Wahi jogou o primeiro tempo e mais dez minutos do segundo na vitória por 1 a 0 da Costa do Marfim sobre o Equador, com gol de Amad Diallo nos acréscimos.

Outro dos novos talentos marfinenses, Yan Diomandé, de 19 anos, foi fundamental para quebrar a defesa de um Equador que não perdia desde setembro de 2024.

Após a vitória sobre os sul-americanos, Diomandé advertiu que a Costa do Marfim busca "fazer história" nesta Copa do Mundo.

"Viemos com mentalidade vencedora. Como começamos bem, estamos ganhando confiança e vamos tentar vencer as próximas partidas", disse o ponta, que vive grande temporada no Leipzig e está na mira do Liverpool, entre outros gigantes do futebol europeu.