AJ Dybantsa é selecionado pelos Wizards como 1ª escolha do Draft da NBA

O Washington Wizards selecionou nesta terça-feira (23) o ala AJ Dybantsa como a primeira escolha geral do Draft da NBA durante uma cerimônia em Nova York, evento no qual o espanhol Aday Mara e o mexicano Karim López também eram apontados como fortes candidatos ao topo.

Dybantsa, a joia de 19 anos da equipe universitária BYU Cougars, era considerado o favorito, ainda que por uma pequena margem, para liderar uma classe de draft com potencial excepcional.

Ao ouvir seu nome ser anunciado, o ala de 2,06 metros de altura e porte físico imponente abraçou emocionadamente seus familiares e subiu ao palco do Barclays Center, no Brooklyn (Nova York), para receber os cumprimentos do comissário Adam Silver e vestir o boné de sua nova equipe.

"Significa muito", disse Dybantsa à ESPN após ser selecionado. "Obviamente, é apenas mais um passo, e ainda tenho muito trabalho pela frente. Mas é uma prova de todo o meu esforço, disciplina e dos sacrifícios que fiz".

Espera-se que Dybantsa, primeiro número um do Washington Wizards desde John Wall, em 2010, seja a peça final no longo processo de reconstrução dos Wizards.

No final da temporada passada, os Wizards reforçaram seu elenco com dois jogadores de nível All-Star, Trae Young e Anthony Davis, visando encerrar um jejum de cinco anos sem ir aos playoffs.

Darryn Peterson, o outro grande candidato à primeira escolha, foi selecionado logo em seguida pelo Utah Jazz, após uma única temporada na Universidade do Kansas, onde teve uma média de 20,2 pontos.

Arremessador incansável e pontuador nato, Peterson deve se encaixar perfeitamente no elenco do Jazz, que também busca recuperar sua competitividade após a recente contratação de Jaren Jackson Jr.

Com a terceira escolha, o Memphis Grizzlies selecionou o ala-pivô Cameron Boozer, de Duke, filho do ex-jogador All-Star Carlos Boozer.

O Chicago Bulls, que terá o brasileiro Tiago Splitter como técnico a partir da próxima temporada, optou então pelo ala-pivô Caleb Wilson, de North Carolina.

- À espera de Aday Mara e Karim López -

Nesta primeira rodada do Draft, na qual as 30 equipes selecionam os melhores talentos do basquete universitário e internacional, a escolha de duas promessas de países de língua espanhola é aguardada com grande expectativa.

O espanhol Aday Mara, com 2,21 metros de altura, tem projeção de ser selecionado entre os dez primeiros e seria o primeiro pivô a subir ao palco.

Um pouco mais abaixo nas projeções, o ala-pivô Karim López estava cotado para se tornar o primeiro jogador nascido no México a ser selecionado na primeira rodada.

O Draft deste ano não conta com uma estrela de grande destaque como Victor Wembanyama ou Cooper Flagg, as principais escolhas de 2023 e 2025, mas especialistas acreditam que ela abriga várias futuras estrelas e apresenta grande profundidade em termos de jogadores com futuros promissores.

A cerimônia ocorreu em Nova York apenas dez dias depois de a cidade explodir de alegria com a vitória dos Knicks nas Finais, o primeiro anel de campeão da franquia em meio século.

O Draft também foi realizado poucas horas após a troca que levou o bicampeão de MVP da NBA, Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks para o Miami Heat, numa das maiores negociações da década.