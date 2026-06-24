Ainda confiante na classificação, Equador encara líder Alemanha

O técnico do Equador, Sebastián Beccacece, expressou total confiança de que sua equipe pode contrariar as expectativas e vencer a Alemanha nesta quinta-feira (24), para se classificar para a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026.

'La Tricolor' precisa derrotar a Alemanha, tetracampeã mundial e já classificada (6 pontos), para ter chances de garantir a vaga direta restante no Grupo E ou avançar para a próxima fase como uma das oito melhores terceiras colocadas.

A primeira opção parece difícil, já que exige uma vitória no MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey), combinada com um triunfo de Curaçao (1 ponto) sobre a Costa do Marfim (3 pontos) na Filadélfia, no mesmo dia.

"Acredito mais do que ontem ou do que quando cheguei, e acredito que, no fim das contas, medimos nossas convicções em momentos como este. Estamos cientes da força da Alemanha, de sua história, de sua fase atual, de tudo, mas tenho muita confiança nestes jogadores", disse o técnico argentino em entrevista coletiva nesta quarta-feira (24).

"No final, um treinador deve ser julgado pelo que um grupo ou equipe gera e pelos sentimentos que desperta. E agora, neste momento de adversidade devido à falta de bons resultados, vocês me encontrarão muito tranquilo, porque tenho um grupo que, mesmo na adversidade, se mostra mais unido e convicto do que em tempos de prosperidade", acrescentou.

Beccacece, que tem enfrentado duras críticas dos torcedores equatorianos, sinalizou que deixaria o cargo de técnico do Equador caso a equipe não conseguisse a classificação.

No entanto, ele afirmou que a confiança de seus jogadores está "em alta" e atribuiu os resultados ruins contra os marfinenses (derrota por 1 a 0) e a equipe caribenha (empate em 0 a 0) à falta de eficiência nas finalizações, um problema antigo.

"Foi exclusivamente por não converter as chances que não obtivemos o resultado que queríamos e merecíamos", observou ele, acrescentando que, por isso, "se deve ter calma e tranquilidade", apontou.

"Estou convencido de que a possibilidade de alcançar o que nos propusemos a fazer, realizar a melhor Copa do Mundo da história do Equador, ainda está viva. E, se isso se mostrar impossível, como eu disse, o responsável sou eu e terei de deixar um lugar pelo qual tenho um carinho enorme", observou ele.

Com a liderança do grupo garantida após as vitórias sobre Curaçao (7 a 1) e Costa do Marfim (2 a 1), a Alemanha definirá o destino de 'La Tricolor'. A equipe de Julian Nagelsmann poderá promover um rodízio na escalação para garantir que o time chegue descansado aos 16-avos de final.

"Não acredito que farão tantas alterações, mas, independentemente disso, contam com jogadores de alta qualidade e um técnico que é um grande inovador, ambicioso e trabalhador. Quem quer que entre em campo exigirá o máximo de nós", acrescentou Beccacece.