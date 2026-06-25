'Agora chega o bonito', diz Ancelotti após vitória do Brasil sobre a Escócia

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, elogiou o desempenho de Vinícius Júnior e de toda a equipe na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24), pela terceira e última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

O Brasil avançou para os 16-avos de final como líder da chave após o jogo, no qual o atacante do Real Madrid marcou dois gols.

"Agora chega o bonito", disse Ancelotti, sorrindo, durante a transmissão oficial da partida.

O técnico descreveu o desempenho de Vinícius na Copa, com quatro gols em três jogos, como "muito bom", mas ressaltou "a atuação de todos".

"Jogamos de forma coletiva, e isso é uma boa coisa", afirmou.

"Há muitas coisas positivas como a entrada de Neymar, que pode nos ajudar", acrescentou Ancelotti.

Neymar havia desfalcado a Seleção nas duas primeiras partidas do torneio - o empate em 1 a 1 com o Marrocos e a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti - devido a uma lesão.