África do Sul vence Coreia do Sul (1-0) e vai aos 16-avos da Copa em segundo no Grupo A

A África do Sul protagonizou uma grande surpresa na Copa do Mundo de 2026, ao vencer a Coreia do Sul nesta quarta-feira (24) por 1 a 0, em Monterrey, e se classificar para a fase de 16-avos de final como segunda colocada do Grupo A, atrás do coanfitrião México, que terminou como líder da chave com 100% de aproveitamento.

Em sua quarta participação em Mundiais, os 'Bafana Bafana' fazem história e superam pela primeira vez a fase de grupos graças ao gol de Thapelo Maseko no segundo tempo (63').

No próximo domingo, em Los Angeles, a seleção sul-africana vai enfrentar o Canadá, outro dos países-sede do torneio, por uma vaga nas oitavas de final.

O México, que também nesta quarta-feira venceu a República Tcheca por 3 a 0, ficou com a liderança do Grupo A com 9 pontos, seguido por África do Sul (4 pontos) e Coreia do Sul (3 pontos), que terá que esperar os resultados das outras chaves para saber se avança como um dos melhores terceiros colocados. A República Tcheca, que somou apenas 1 ponto, está eliminada.

Em Monterrey, sul-africanos e sul-coreanos fizeram um primeiro tempo morno e com poucas chances de gol.

Os 'Bafana Bafana' tiveram suas melhores oportunidades em contra-ataques, com duas chegadas de Maseko e de Mofokeng, mas não tiveram precisão na definição.

No segundo tempo, a África do Sul pressionou e conseguiu sua recompensada.

A jogada do gol começou pela esquerda com Relebohile Mofokeng, que deixou para trás seu marcador no mano a mano e deu um passe preciso para Maseko dominar, girar e finalizar com o pé esquerdo, superando o goleiro sul-coreano Kim Seung-gyu.

Escalações:

África do Sul: Ronwen Williams - Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba - Thapelo Maseko (Iqraam Rayners, 75'), Thalente Mbatha - Relebohile Mofokeng (Jayden Adams, 80'), Sphephelo Sithole, Oswin Appollis (Tshepang Moremi, 62') - Evidence Makgopa. Técnico: Hugo Broos.

Coreia do Sul: Seung-gyu Kim - Han-Beom Lee, Min-jae Kim (Jin-Seop Park, 66'), Gi Hyeok Lee - Young-Woo Seol, In-Beom Hwang, Seungho Paik (Jin-Gyu Kim, 46'), Kang-In Lee, Tae-Seok Lee (Jens Castrop, 46') - Hyeongyu Oh (Kyu Sung Cho, 74), Hee-Chan Hwang (Heung-min Son, 46'). Técnico: Myung-Bo Hong.