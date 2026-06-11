África do Sul pronta para encarar o México no estádio Azteca, na abertura da Copa de 2026

O técnico da África do Sul, o belga Hugo Broos, lançou um desafio ao seu elenco: ignorar a barreira de som da torcida ao entrarem em campo nesta quinta-feira (10) para enfrentar os anfitriões, o México, na partida de abertura da Copa do Mundo de 2026.

O ex-zagueiro que se tornou treinador já viveu essa situação antes, no Estádio Azteca, na Cidade do México, no torneio de 1986, quando a seleção da casa derrotou a Bélgica por 2 a 1.

Agora, ele se prepara para um retorno emocionante com os 'Bafana Bafana', integrantes do Grupo A do torneio.

Broos se prepara para encarar o som ensurdecedor do lendário estádio, que sedia sua terceira Copa do Mundo, em uma partida considerada crucial para as esperanças da África do Sul de superar a fase de grupos.

"Haverá uma multidão enorme (de mexicanos) e pouco apoio para a África do Sul (...) Isso é uma grande vantagem para eles", disse Broos em entrevista coletiva.

"Haverá 85 mil mexicanos gritando e cantando. Mas temos que focar no nosso jogo. E se conseguirmos fazer isso, se não nos deixarmos levar pelo barulho de 85 mil mexicanos, então faremos uma boa partida".

Além disso, Broos considera o México a equipe a ser batida no Grupo A.

"Acho que eles venceram quase todas as suas últimas dez partidas", acrescentou o técnico sobre 'El Tri', descrevendo a equipe como "confiante" e "a melhor" do Grupo A.

"Será um jogo muito difícil. Precisamos estar no nosso melhor nível, e posso garantir que nossa equipe está pronta para lutar por cada centímetro do campo e por cada bola", explicou.

Por outro lado, o técnico admitiu não ser a favor da expansão da Copa do Mundo para 48 seleções. "É mais desgastante", observou.

Ele destacou o calendário exigente que aguarda sua equipe, com jogos em Atlanta, nos Estados Unidos, e Monterrey, no México.

"É um pouco exagerado quando se tem 48 países jogando", disse ele. "A Copa do Mundo foi realizada no México há 40 anos, mas os tempos mudaram e precisamos nos adaptar".