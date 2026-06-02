Adversário do Brasil na estreia da Copa, Marrocos goleia Madagascar em amistoso

Primeiro adversário da seleção brasileira na Copa do Mundo, o Marrocos confirmou o favoritismo e goleou Madagascar por 4 a 0 nesta terça-feira, no Stade Prince Moulay Abdallah, em seu penúltimo compromisso antes do início do Mundial.

A seleção marroquina volta a campo no domingo, às 16h, quando enfrenta a Noruega no último teste antes da estreia contra o Brasil, marcada para o dia 13 de junho. Madagascar não conseguiu classificação para a Copa do Mundo.

O Marrocos precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Após cobrança de escanteio, a defesa de Madagascar falhou na marcação e Saibari apareceu livre na segunda trave para cabecear para o fundo das redes.

A equipe africana seguiu dominando as ações e quase ampliou aos 18 minutos, quando Mazraoui acertou a trave. O segundo gol saiu pouco depois, aos 24. Após erro na saída de bola de Madagascar, Saibari recuperou a posse e finalizou na saída do goleiro para marcar mais uma vez.

Na etapa final, o ritmo caiu em função das substituições, mas o controle do jogo permaneceu com os donos da casa. Aos 32, Rahimi converteu cobrança de pênalti e ampliou a vantagem para 3 a 0.

Pouco depois do terceiro gol, Madagascar ficou com um jogador a menos. Raheriniaina, que havia acabado de entrar na partida, recebeu cartão vermelho em lance não esclarecido pela transmissão local.