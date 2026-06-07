Adversário do Brasil na estreia da Copa, Marrocos empata com Noruega em amistoso

O Marrocos, que será adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo de 2026, empatou com a Noruega em 1 a 1 neste domingo (7), em amistoso disputado na Red Bull Arena, em Harrison, Nova Jersey.

Quatro dias antes do início do torneio (11 de junho a 19 de julho), os 'Leões do Atlas' começaram melhor, com Brahim Díaz abrindo o placar aos oito minutos, após passe de seu companheiro de ataque Abde Ezzalzouli, em uma bela jogada pela esquerda.

Mas o sempre presente meia do Arsenal, Martin Odegaard, empatou aproveitando a passividade da defesa marroquina no segundo tempo (75').

Ezzalzouli e o lateral-esquerdo Noussair Mazraoui foram substituídos por lesão no primeiro tempo e viraram preocupação para o Marrocos a uma semana do jogo contra o Brasil, pelo Grupo C da Copa do Mundo, que também inclui Escócia e Haiti.

A Noruega foi mais perigosa nas bolas paradas graças à presença dos grandalhões Erling Haaland e Alexander Sarloth na área, mas deixou a desejar na defesa.

Os noruegueses, que não participam do Mundial desde 1998, estreiam no torneio no dia 17 de junho contra o Iraque, antes de enfrentarem Senegal e França no Grupo I.