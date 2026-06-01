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Adversário de João Fonseca em Roland Garros já foi campeão de Master 1000 e ganhou de Djokovic e Sinner

Jakub Menšík, de 20 anos, enfrentará o brasileiro nas quartas de final do Grand Slam francês

Zero Hora

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