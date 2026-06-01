Adversário de João Fonseca em Roland Garros já foi campeão de Master 1000 e ganhou de Djokovic e Sinner

Jakub Menšík eliminou o russo Andrey Rublev nas oitavas de final de Roland Garros. Thomas Samson / AFP

João Fonseca avançou para as quartas de final em Roland Garros após derrotar o norueguês Casper Ruud neste domingo (31), no saibro francês. Agora, o brasileiro de 19 anos terá pela frente o tcheco Jakub Menšík — de apenas 20 anos, mas número 27 do mundo e que eliminou o russo Andrey Rublev nas oitavas de final do Grand Slam, por 3 sets a 2.

Menšík vem fazendo uma campanha sólida em Paris. Na primeira rodada, venceu o local Titouan Droguet sem dificuldades por 3 sets a 0. Facilidade esta que não se repetiu ao longo dos outros jogos. Na segunda rodada, o tcheco eliminou o argentino Mariano Navone por 3 sets a 2, em partida que teve o set decisivo decidido no tie-break.

Para se consolidar entre os 16 melhores de Roland Garros, Menšík despachou o australiano Alex de Minaur, de virada, por 3 sets a 1.

Título sobre Djokovic

Apesar da pouca idade, o tcheco de 1m96cm de altura possui uma similaridade com João Fonseca: ambos derrotaram o sérvio Novak Djokovic. No entanto, Menšík carrega no currículo o título do Masters 1000 de Miami de 2025 sobre o lendário tenista por 2 sets a 0 — sendo esta a sua primeira e maior conquista da curta e promissora carreira no profissional.

A segunda conquista veio em janeiro deste ano, quando derrotou o argentino Sebastián Baez também por 2 sets a 0, no ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia.

Além de derrotar Djokovic e Rublev, atletas que, em tese, estariam à sua frente, Mensik também derrotou recentemente o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, no Aberto de Doha, por 2 sets a 1.

De olha na revanche

Jakub Menšík tem neste duelo contra o João Fonseca a oportunidade de chegar pela primeira vez à semifinal de Roland Garros. No entanto, terá de superar o brasileiro pela primeira vez: em 2024, eles se enfrentaram no ATP Next Gen, com vitória de Fonseca por 3 sets a 2.

A revanche de Menšík está prrevista para esta terça-feira (2).

*Produção: Rudá Neis