A um dia da Copa do Mundo, papa Leão XIV diz que vida e futebol se jogam 'em equipe'

A um dia do início da Copa do Mundo, o papa Leão XIV comparou, nesta quarta-feira (10), a vida ao futebol e disse que é preciso jogar "em equipe" em ambos.

"O futebol também nos ajuda a lembrar algo muito importante: que a vida não é uma corrida para ser vivida de forma solitária. É algo que se joga em equipe, e é preciso aprender a correr juntos", disse o papa em um evento em Barcelona, no quinto dia de sua visita à Espanha.

"Neste sentido, alguém pode ser uma estrela", mas se "nunca passar a bola, então não deixa que os outros entrem no jogo e provavelmente vai perder", acrescentou o sumo pontífice na igreja de Santo Agostinho em Barcelona, onde se reuniu com representantes de associações que atendem pessoas desfavorecidas.

O papa falou sobre futebol ao responder um menino, Renzo, de seis anos, que leu uma carta na qual perguntava se ele gostava deste esporte.

Leão XIV, de 70 anos, disse que preferia tênis, que ainda joga regularmente, mas também futebol.

"Com os seminaristas, quando estive em Trujillo (Peru), jogava futebol. Na defesa, se quiser saber; não era um grande artilheiro", brincou o papa, que tem nacionalidade peruana.

"No Peru, com os seminaristas, eu acompanhava muito os times locais, mas também jogava (porque um) pouco de esporte faz bem para todos", acrescentou.

O papa disse aos jornalistas, no voo para a Espanha, que, na Copa do Mundo, "sem dúvida" vai torcer pelo seu país natal, os Estados Unidos. Mas admitiu: "Não tenho certeza de quantas partidas vou conseguir assistir".