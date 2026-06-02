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A ideia principal de Ancelotti que ficou clara na Seleção Brasileira; veja vídeo

Goleada sobre o Panamá mostrou princípio que italiano não abre mão em sua equipe

Cristiano Munari

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RBS CONTEÚDO PARA MARCAS