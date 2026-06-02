A ideia principal de Ancelotti que ficou clara na Seleção Brasileira; veja vídeo

A goleada da Seleção Brasileira por 6 a 2 sobre o Panamá evidenciou uma ideia de jogo bem definida de Carlo Ancelotti, que pode ser fundamental para o sucesso de sua equipe na Copa do Mundo.
A pressão pós-perda é um conceito que o treinador buscará aprimorar e que será uma peça-chave da Seleção na disputa do Mundial. Veja a análise no vídeo acima.
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