Zverev vence De Jong e vai enfrentar Jódar nas quartas de Roland Garros

Zverev busca título inédito. JULIEN DE ROSA / AFP

O alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo e que busca seu primeiro título de Grand Slam, se classificou para as quartas de final de Roland Garros neste domingo (31) ao derrotar o 'lucky loser' holandês Jesper de Jong (106º) por 7/6 (7-3), 6/4 e 6/1, após duas horas e 14 minutos de partida.

De Jong havia conquistado uma vaga na chave principal após a desistência do francês Arthur Fils e, ao longo da última semana, havia eliminado o suíço Stan Wawrinka e o russo Karen Khachanov. Com a campanha, ele saltará 25 posições no ranking e passará a ser o número 81 da classificação mundial.

Em uma edição de Roland Garros marcada pelas eliminações precoces de vários dos principais favoritos, Zverev resistiu a essa onda de susrpesas e nas quartas de final, protagonizará um confronto muito aguardado contra o espanhol Rafa Jódar (29º), uma das novas sensações do circuito ATP.

— Ele é um jogador muito jovem e extremamente talentoso. Joga um tênis incrível, portanto será um desafio difícil. Mas tenho que acreditar em mim mesmo. Estarei pronto — afirmou o alemão que perdeu apenas um set em quatro rodadas.

Zverev vacilou apenas brevemente, logo no início da partida, quando se viu rapidamente em desvantagem de 3 a 0. No entanto, reagiu e acabou exibindo um nível de jogo muito superior ao de seu adversário.